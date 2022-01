GF Vip daytime 7/1/22, colpo di scena: ritorna la gieffina più discussa!

Al GF Vip sta per tornare la concorrente più discussa di sempre. Questa sera le porte della casa più spiata d’Italia si apriranno per lei!

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani e questo è uno degli appuntamenti più attesi di sempre. In quanto la puntata di oggi precede una diretta imprevista. In quanto Alfonso Signorini sarebbe dovuto tornare in onda lunedì 10 gennaio e non oggi, ma a causa delle polemiche nate intorno a Katia Ricciarelli sono stati costretti ad andare in onda.

Il daytime di oggi, quindi, è suddiviso in due parti. Nella prima la produzione ci mostra le dinamiche che vedono coinvolti i vipponi, l’altra invece è un collegamento speciale con Alfonso Signorini, pronti a rivelarci in anteprima che cosa andremo ad assistere questa sera.

La puntata di oggi inizia subito con i due gruppi formati all’interno della casa che continuano a farsi la guerra con il cibo, nascondendosi il cibo e lamentandosi che gli altri non offrono nulla e viceversa. Sophie Codegoni è stanca di tutta questa situazione che si è venuta a creare e ha preso le distanze dai due gruppi perché trovo assurdo che il cibo diventi un momento di divisione invece che di unione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Rivolta al Grande Fratello Vip: tutti gli ex vipponi contro Katia Ricciarelli

Anticipazioni GF Vip: nella casa ritorna lei!

Si passa a Gianmaria Antinolfi. Dopo la conoscenza con Sophie Codegoni, terminata qualche settimana fa, il bell’imprenditore partenopeo ha dichiarato il suo interesse nei confronti di Federica Calemme ma lei, pur ammettendo di voler trascorrere del tempo con lui, sembra essere un po’ restia. Giacomo Urtis non ha potuto fare a meno di notare come Antinolfi passi da un fiore all’altro, mostrando un certo interesse per le donne della casa del Grande Fratello Vip. Questa volta sarà quella buona?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip: spuntano gli accordi segreti per proteggere Katia Ricciarelli

Si continua con Manila Nazzaro che si è sempre schierata a favore di Katia Ricciarelli e quest’ultima ha ammesso di essersi infuriate con le altre vippone perché non ha sopportato l’idea di vederla piangere. La cantante ha raccontato che lei ha imparato a difendersi fin in tenera età, in quanto lei e la sua famiglia venivano giudicate delle poco di buono soltanto perchè erano delle belle donne e per questo motivo tende a mostrare un lato più ruvido della sua personalità.

La cantante ha deciso di prendere le distanze e di allontanarsi dal gruppo che la fa perdere le staffe perché ha intenzione di proseguire il suo percorso nel migliore dei modi, ma attenzione perché la parola passa ad Alfonso Signorini che annuncia tutte le anticipazioni del Grande Fratello Vip.

Il conduttore annuncia un provvedimento disciplinare per i concorrenti che rivelerà lui stesso ai vipponi entrando nella casa, ma non solo. C’è il ritorno di Dayane Mello per fare una sorpresa a Soleil e anche l’annuncio di Delia Duran come nuova concorrente.