Belen Rodriguez viaggia da sola: addio all’Italia, ecco dove si trova

La showgirl argentina più amata dai telespettatori sconvolge ancora: dice addio all’Italia! Il bel Paese che l’ha accolta sembra non essere più il luogo adatto a contenere i suoi pensieri. Belen Rodriguez ha bisogno di tempo? Ecco cos’è successo alla modella che negli ultimi tempi ha visto cancellato il proprio sogno d’amore. La reazione al dolorosa è stata inevitabile, ecco cosa ha deciso di fare.

Se pensate che Belen Rodriguez si senta sconfitta, vi sbagliate di grosso. La verità sta piano piano venendo a galla, anche perché i fan non possono restare senza notizie, soprattutto dopo gli ultimi eventi. Le ragioni del suo stato d’animo la portano lontano, vorrà dimenticare così tutto quello che è accaduto? La showgirl è sempre stata molto diretta con i suoi seguaci, anche se non mancano messaggi delicati e indecifrabili come quello condiviso di recente. Salta fuori un viaggio inaspettato, il pubblico a casa è sconvolto.

Troverà mai la pace la bella Belen? La Rodriguez è senza dubbio una delle vip più cliccate e ricercate del momento. Non solo per la sua carriera che sembra essere tutta diretta al successo, ma soprattutto per le sue storie d’amore tramontate nei momenti più belli. Dal matrimonio bis con Stefano, alla nascita di Luna Marì, niente è sembrato andare per come previsto. Diciamo che la sua favola d’amore arriva, ma finisce sempre male.

Come se non bastasse, arriva anche un’indiscrezione assurda: Belen Rodriguez e Michele Morrone salta fuori la verità! I fan sono letteralmente impazziti una volta che li hanno visti insieme, che sia la nascita di un nuovo amore?

Quello che è certo, è che Belu ha deciso di spiccare il volo in tutti i sensi: ecco la motivazione che l’ha portata ad andarsene, e il luogo nel quale si trova.

Belen Rodriguez sconvolge tutti: è andata via!

Al di là dei nuovi amori e delle fughe lontano dall’Italia, ma Antonino Spinalbese che fine ha fatto? L’hair stylist più chiacchierato del momento fa una dedica toccante al suo più grande amore, spiazzando decisamente tutti dopo gli ultimi periodi di silenzio. L’ex compagno di Belen non si è fatto molto vedere, anche a causa di un presunto incidente, complicando ancora di più la situazione. Che il gesto della Rodriguez possa smuovere gli equilibri precari del loro amore?

La foto mostra la bella showgirl argentina assorta nei suoi pensieri, con lo sfondo di un cielo blu con le sfumature azzurre, che di certo non è stato messo lì per caso. Si tratta di una rinascita, o di un nuovo inizio? O ancora, riflette sui suoi passi? Quello che è certo è che come qualsiasi ragazza ferita, ha bisogno del suo tempo per rigenerare corpo e mente. Infatti, scrive e riporta questa citazione molto profonda:

“Molte persone si dimenticano che malumori e sofferenze personali non sono un atto di sopportazione eroico, ma un atto di egoismo puro e semplice, perché quelle stesse persone, vittime delle loro stesse convinzioni, si dimenticano anche che il dovere supremo di ogni essere umano è quello di essere felici, per rendere il mondo un posto migliore di quelli che hanno trovato. Paolo Borzacchiello”.

Insomma, il mare sembra essere il luogo adatto per dare sfogo ai suoi pensieri e alle sue ansie e tristezze, tornerà a casa? Divisa tra l’Italia e l’Argentina, il suo cuore prenderà la giusta direzione o questa volta si è presa una pausa duratura?

La frustrazione del fallimento è un sentimento comune, per gente normale e per famosi come lei. Si rialzerà come sempre in men che non si dica? Lo staremo a scoprire, restiamo aggiornati.