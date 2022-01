Nessuna squalifica per Katia Ricciarelli: l’amico di Lulù svela tutto

Nessuna squalifica per Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip nonostante la richiesta del pubblico e degli sponsor. L’amico di Lulù Selassiè svela tutto.

Da giorni, il nome di Katia Ricciarelli è al centro della bufera. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, la cantante lirica si è lasciata andare ad alcune affermazioni che hanno scatenato la dura reazione del web. A spingere il pubblico, tuttavia, a chiedere la squalifica della Ricciarelli sono state alcune frasi pronunciate nel confronti di Lulù Selassiè.

Contro Katia Ricciarelli, sul web, è stata lanciata anche una petizione con cui si chiede la squalifica dal Grande Fratello Vip e che, in poco tempo, ha raccolto tantissime firme. Tuttavia, pare che nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera, non ci sarà nessuna squalifica per l’ex moglie di Pippo Baudo. A confermarlo è uno dei migliori amici di Lulù Selassiè.

Samuel Montegrande, migliore amico di Lulù Selassiè: “Non ci sarà nessuna squalifica per Katia Ricciarelli”

Alfonso Signorini, nelle anticipazioni in onda al termine del daytime trasmesso oggi, venerdì 7 gennaio, ha annunciato che entrerà direttamente nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per parlare con i concorrenti faccia a faccia. Il conduttore, inoltre, ha spiegato che ci saranno dei provvedimenti senza svelare i nomi di chi sarà colpito da tali punizioni disciplinari. Tuttavia, mentre Alfonso Signorini parlava di provvedimenti disciplinari, alle sue spalle, venivano trasmesse le immagini di Lulù e Soleil Sorge che, nella scorsa puntata, durante le nomination, hanno avuto un battibecco durante il quale è volata qualche parole di forte.

Ad essere colpita dal provvedimento disciplinare, dunque, sarà Lulù Selassiè? A confermare che non ci sarà la squalifica per Katia Ricciarelli è Samuel Montegrande, scrittore e amico non solo di Lulù, ma anche di Jessica e Clarissa Selassiè.

“Questa sera #katiaricciarelli non verrà squalificata.È ufficiale! E quindi,non verrà data una punizione, in una tv generalista,a chi ha pronunciato con aggressività e cattiveria frasi sessiste,misogine, razziste e omofobe. Solo perché protetta. A voi la linea! #GFvip #katiafuori”,ha scritto su Twitter.

Il tweet di Samuel Montegrande ha scatenato la reazione del web pronto a protestare in diretta durante la puntata utilizzando vari hashtag come #fuorikatia e a spegnere il televisore come annuncia il tweet che vedete qui in basso.

Cosa accadrà, dunque, questa sera? Ci sarà un provvedimento disciplinare collettivo e non individuale? Lo scopriremo questa sera.