Patrizia, sorella Nathalie Caldonazzo: splendide ma diverse

Conosciamo la sorella di Nathalie Caldonazzo, Patrizia: due bellezze splendide, ma diverse

Nathalie Caldonazzo è un’attrice, ballerina ed ex modella di origine romana. L’ultima volta che è apparsa in televisione risale alla sua partecipazione a Temptation Island Vip del 2019.

Uscita dal programma da single, Nathalie ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per ritrovare se stessa e dopo tre anni è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip di quest’ultima edizione.

La showgirl entra nella Casa più spiata d’Italia giusto prima del Natale, festa comunemente passata in famiglia.

Nathalie solitamente passa la Vigilia in compagnia di sua sorella Patrizia di indole e estetica totalmente diversa da quella della ballerina.

Ma conosciamo Patrizia, la sorella Caldonazzo

Chi è Patrizia, sorella Nathalie Caldonazzo: due sorelle splendide

Patrizia e Nathalie sono le due figlie dell’imprenditore Mario Caldonazzo e della ballerina Leontine Snell, nonché prima donna a prendere parte alla compagnia parigina della Blue Bell al Lido di Parigi.

Tra le due figlie c’è solo un anno di differenza, infatti Patrizia è del ’68 e Nathalie del ’69 e sono entrambe nate a Roma.

La primogenita entra nel mondo del lavoro come dipendente e autrice a Rai Uno cultura e sin da giovanissima ha sempre avuto un grande interesse per la regia.

Questo amore nasce dal suo mentore Dino Risi, regista e sceneggiatore, con cui ha vissuto a lungo, perché fu il compagno di sua madre.

Oltre al cinema, Patrizia ama fare moltissime cose e tra i suoi hobby troviamo la creazione di gioielli e la scrittura.

La regista ha infatti scritto varie opere letterarie, alcune dedicate anche al mondo della cucina, e nel periodo della prima quarantena del 2020 si è dilettata nella creazione della sua linea di gioielli chiamata “Le creazioni di Papy“.

Patrizia è anche mamma di Alessandro, avuto dal suo attuale compagno di cui però non si conosce il nome.

Nathalie e la sorella sono completamente diverse, sia caratterialmente che fisicamente. Una bionda e l’altra castana, occhi chiari e occhi scuri, il giorno e la notte.

La minore delle Caldonazzo parlò di Patrizia in una passata intervista per Il Giornale del Ricordo e confessò: “Io e mia sorella siamo molto diverse, sia fisicamente che caratterialmente. Due caratteri difficili, complessi, ma ci lega un grande amore“.

Nathalie e Patrizia Caldonazzo sono due animi opposti, ma sono unite dal legame di sangue. Due sorelle con due vite e due storie diverse che hanno imparato a trovare il proprio equilibrio e complicità e, soprattutto, ci saranno sempre l’una per l’altra