Sorpresa per Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021 che incontra il fratello Kevin Bortuzzo: conoscerà Lulù Selassiè?

Grandi emozioni per Manuel Bortuzzo nel corso della trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Per lui arriva il fratello Kevin Bortuzzo, pronto a fargli versare lacrime di gioia. Nuotatore come il fratello, Kevin è la controfigura di Manuel Bortuzzo nel film tratto dal libro scritto dal gieffino “Rinascere” e che racconta la sua vita. Dopo quattro mesi di distanza, Manuel che, precedentemente ha avuto la possibilità di rivedere il padre Franco e l’amico Alex, ha finalmente l’occasione di riabbracciare il fratello di cui ha parlato a Lulù Selassiè come come ha fatto delle sorelle Jennifer e Michelle.

Come vedete nella foto, Manuel e Kevin si assomigliano tanto. Kevin è il più piccolo dei fratelli Bortuzzo e ha scelto di seguire le orme di Manuel a cui ha deciso di portare un po’ di forza dopo quattro mesi di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Kevin Bortuzzo conosce Lulù Selassiè, la fidanzata di Manuel?

Nella casa del Grande Fratello, come ha spiegato a Kabir Bedi durante una conversazione, Manuel Bortuzzo ha trovato amici veri, in primis Aldo Montano, ma anche la fidanzata. Accanto a Lulù Selassiè ha vissuto le ultime settimane in totale serenità dedicandosi totalmente al loro rapporto che diventa sempre più importante. Manuel che sogna di avere Lulù nella propria vita a lungo ha così chiesto a Kevin che, per Natale gli ha fatto recapitare un biglietto per il concerto di Justin Bieber per gennaio 2023.

Proprio nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù stavano progettando di andare insieme ad un concerto di Justin Bieber che è il cantante preferito di entrambi. Dopo aver ricevuto il biglietto per il concerto di Bologna a cui parteciperà proprio con il fratello Kevin, Manuel ha lanciato un appello al fratello chiedendogli di trovare un biglietto anche Lulù. “Kevin ascolta: prendi un biglietto anche per lei per Justin Bieber. Grazie”, ha detto Manuel rivolgendo un appello al fratello mentre Lulù era al suo fianco.

Kevin sarà riuscito a realizzare il desiderio del fratello? Alfonso Signorini, inoltre, come ha fatto quando nella casa è arrivato Christian, il fratello di Lulù che ha conosciuto Manuel, farà incontrare Kevin e Lulù Selassiè? Lo scopriremo nel corso della trentaduesima puntata.