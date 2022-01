È stato l’albergatore più affascinante del Grande Fratello: ecco cosa fa oggi

Il noto albergatore ha partecipato all’edizione numero 10 del Grande Fratello, ecco cosa ha fatto dopo lo show di Canale 5

Ne sono passati di concorrenti nelle stanze del Grande Fratello. Ormai le edizioni sono tante, anche senza contare la versione “vip” che stiamo vedendo in questi anni. Alcuni degli ex inquilini sono diventati un po’ dei personaggi “culto”, apprezzati anche se poi sono finiti per lo scomparire nel nulla. Uno di questi ha partecipato all’ormai datata edizione del 2009, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi.

Era il Grande Fratello “standard”, con sconosciuti all’interno della casa. Uno dei partecipanti era un ragazzo di 26 anni, che faceva l’albergatore. Decise di partecipare al reality per fare un’esperienza nuova e allontanarsi dal suo ambiente, che fino ad allora non aveva mai lasciato, nemmeno per una vacanza. Il ragazzo si era pure innamorato, e nella casa perse la testa per un’altra concorrente, Mara Adriani. Tuttavia, a segnare il suo successo furono i suoi modi particolari.

Era una star del Grande Fratello, ma poi è scomparso nel nulla

Un bravo ragazzo, timido ma anche molto simpatico e solare. Parliamo di Alberto Baiocco, che all’epoca era un vero e proprio idolo del Grande Fratello, ma non riuscì a vincere. Pur arrivando in finale fu il primo dei quattro ad essere eliminato. Ma cosa fa oggi Alberto? Dopo il reality si è rapidamente defilato del mondo dello spettacolo, tornando alla sua vita normale. Riuscì a stare insieme a Mara per due anni, poi si lasciarono.

E’ tornato in Puglia a gestire l’hotel di famiglia e nel 2012 si è anche laureato. Ha preso in gestione anche una discoteca, e dichiarò di non essere interessato al mondo dello spettacolo. Oggi, 13 anni dopo la sua apparizione nel reality, Baiocco è decisamente scomparso dalla scena. Probabilmente lo troverete nel suo hotel di famiglia a lavorare come tutti i comuni mortali…