GF Vip daytime del 10/1/22: tra i due scatta la passione, ma lei ha un altro!

Al GF Vip scatta la passione tra i due concorrenti di Alfonso Signorini, ma lei è fidanzata al di fuori del programma.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento ricco di colpi di scena. In quanto la puntata di oggi, come tradizione vuole, sarà divisa in due parti. La prima ci mostrerà che cosa è accaduto tra i vipponi durante il corso di queste ore, mentre la seconda sarà uno speciale collegamento con Alfonso Signorini. Pronto ad anticipare ai suoi fedeli telespettatori che cosa andremo ad assistere questa sera su canale 5.

La puntata parte con il botto mostrandoci la delusione di Sophie Codegoni che visto il suo “fidanzato” Alessandro Basciano che ha reso immune Gianmaria Antinolfi, che fino a poco tempo fa era il suo rivale, piuttosto che lei. Tant’è che Alfonso Signorini in maniera provocatoria le aveva consigliato di fidanzarsi con Kabir Bedi.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne però ha replicato affermando che da lei aspetta ancora delle risposte, considerato che non le aveva ancora dato una risposta in merito allo stare insieme o meno, ma lei ritiene di non essere una persona romantica e di non fare tante parole ma di puntare unicamente ai fatti.

Federica Calemme fidanzata? E’ giallo al GF Vip

Alessandro Basciano è rimasto deluso dalla mancata di risposta, mentre per lei non serve un titolo per consolidare il loro rapporto. Entrambi sembrano viaggiare su due lunghezze d’onda completamente diverse. In quanto pensa che lei non sia poi così convinta della loro relazione, mentre lei ritiene di avergli dimostrato abbastanza e non comprende le sue insicurezze in queste ore.

Si passa a Nathaly Caldonazzo che nonostante sia entrata da poco al Grande Fratello Vip ha creato non poche dinamiche discutendo con le sue compagne di viaggio. In particolar modo con Valeria Marini e Carmen Russo. In particolar modo su quest’ultima, in quanto ha ammesso di esserci rimasta male dalla nomination ricevuta in quanto è stata perfino invitata alle sue nozze con Enzo Paolo.

Carmen ha negato, ma Nathaly ha ammesso di aver ricevuto l’invito da parte di Enzo Paolo Turchi e che addirittura lui l’avrebbe chiamata prima dell’inizio di quest’esperienza per farle l’in bocca al lupo. Carmen Russo però vuole un confronto con suo marito, in quanto non crede molto alle sue parole.

Spazio anche al crollo di Federica Calemme che ha avuto un momento down nelle scorse ore e ha trovato un appoggio in Davide Silvestri che le ha consigliato di lasciarsi andare. A lei così ha fatto, lasciandosi a dare a baci passionali con Gianmaria.

La parola ora va ad Alfonso Signorini che rivela che questa sera parlerà proprio di questo rapporto, considerato che lei ha qualcuno al di fuori che l’aspetta. Stasera spazio anche al confronto con Enzo Paolo Turchi sua moglie e Nathaly e che dire sull’ingresso di Delia Duran, previsto per venerdì prossimo.