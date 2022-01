Tutti pazzi per Stefano De Martino: la confessione a cuore aperto conquista

Chi l’avrebbe mai detto che Stefano De Martino avrebbe stupito così tanto i fan? Il conduttore ed ex stella di Amici di Maria De Filippi, è diventato un uomo. Carattere e forza d’animo sono i punti di forza che ha maturato crescendo e affrontando diverse esperienze. E’ stato proprio durante l’ultimo evento che lo ha reso protagonista che ha dimostrato le sue qualità.

Può accadere che i personaggi del mondo dello spettacolo, a causa di pregiudizi, vengano visti come superficiali e vuoti. Ovviamente, non bisogna fare di tutto l’erba un fascio, anche perché si tratta di una credenza infondata. Essere famosi non implica la felicità assoluta, né tanto meno essere delle persone incapaci di provare emozioni e comprendere il prossimo. Stefano De Martino negli ultimi anni sta sempre più sorprendendo i telespettatori. Dal giovane “scugnizzo” ad Amici, a Made in Sud, fino al format Bar Stella, è cresciuto molto dal punto di vista professionale, ma non solo. Dal punto di vista personale è diventato un uomo ricco dentro, ed è proprio di recente che dimostra la sua bellezza interiore.

Simpatico, intraprendente, dinamico e sempre con la voglia di ridere e scherzare, Stefano De Martino è sulla cresta dell’onda! Il giovane conduttore sta decisamente cavalcando il successo negli ultimi tempi, nonostante l’amore sia stato in parte messo in secondo piano. Dopo l’addio a Belen, ha cercato di migliorarsi al massimo come professionista nel mondo della televisione, ma è anche sotto altre vesti che riesce ad incantare tutti.

Di recente, si è parlato di lui perché è stato avvistato con una sua ex storica a Natale, ma non solo. Ha debuttato con Bar Stella, il nuovo format di Rai 1 che lo vede nel ruolo ormai consolidato di conduttore.

Seppur sia ai primi programmi, già vanta di un certo successo. La dimostrazione di ciò è sotto gli occhi di tutti, a fianco della madrina che lo ha consacrato.

Stefano De Martino incanta il pubblico a casa

Essere un vip del suo livello non è facile, infatti qualsiasi sua confessione altera ogni equilibrio. Ciò è accaduto anche con l’ultima rivelazione su Belen Rodriguez, decisione che lo ha portato sotto l’occhio del ciclone. Non può restare in secondo piano neanche la sua più recente apparizione, il motivo? Si è lasciando andare a delle affermazioni molto profonde e intime, condividendo dei dettagli personali sulla sua vita privata con il pubblico a casa. Lo scopo era quello di essere sé stesso e lanciare un importante messaggio.

Le parole condivise sono protagoniste della prima puntata dell’anno del format campione d’incassi e di share, C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi. La padrona di casa di Mediaset decide di invitare proprio l’ex stella di un altro suo programma Amici, per una ragione ben precisa.

Enza e Salvatore, mamma e figlio, condividono un terribile dolore, il quale non è raro di questi tempi. Il papà è morto l’8 dicembre 2020, a 64 anni per aver contratto il covid-19 che ha aggravato il suo prospetto patologico già afflitto dal diabete. Un dramma che ha portato via il papà in poco tempo, condizione che ha destabilizzato il figlio.

Salvatore è un giovane laureato che vive con il rimorso di non aver detto chiaramente al padre di volergli tanto bene prima che questi morisse. E’ stata la mamma a voler fare questo incontro con Stefano, perché Salvatore ha sempre pensato che fosse un personaggio positivo che è cresciuto molto e si è fatto strada da solo.

E’ qui che De Martino si mostra umile ai complimenti, ma soprattutto afferma delle rivelazioni molto profonde che fanno comprendere quanto l’umanità si stretta in un unico abbraccio:

“In un periodo buio della mia vita, ho cominciato a mettere nero su bianco con questa penna cose che non riuscivo a dire, nemmeno a me stesso. La mia calligrafia non è migliorata e ho finito l’inchiostro, ma ho iniziato a stare molto meglio. Ho capito dopo che l’inchiostro era finito perché il compito di quella penna con me era concluso. Quella penna l’ho ricaricata perché ora sei tu che hai un compito. Tu solo sai ciò che devi scrivere. Spero che questa penna faccia bene a te come ha fatto a me.”

Conosce perfettamente il suo punto di vista, e gli dona la penna utilizzata. Conclude la confessione con queste ultime parole:

“Si fa fatica a percepire quanto ci amano i genitori. Io ho dovuto fare un figlio per capire quanto mi amasse mio padre. Un figlio è come avere una parte di te che va in giro per il mondo: è un amore che ti esaspera, che non capita con nessun altro. Quando capirai quanto un padre ama un figlio, capirai quanto tuo papà ti amava.”

Insomma, sono discorsi che lasciano l’amaro in bocca, perché perdere un caro in così poco tempo e per colpa del virus, fa stare male. E’ un dolore incancellabile, ma senza dubbio Salvatore avrà meno rimorsi e vivrà con il cuore più leggero.