Indiscrezione bomba su Soleil Sorge: dopo il GF Vip, ecco dove la vedremo

Che futuro si prospetta per Soleil Sorge dopo il Grande Fratello Vip? Le notizie di gossip di Casa Chi aprono a uno scenario molto interessante

Potrà essere simpatica o no, ma piaccia o non piaccia, la reginetta della casa del Grande Fratello Vip è indubbiamente lei, Soleil Sorge. La bellissima influencer è stata protagonista di diversi reality: dall’Isola dei Famosi a Pechino Express. Eppure nella casa di Cinecittà sembra trovarsi particolarmente a suo agio, rimanendo “incollata” al programma e regalando al pubblico moltissimi pettegolezzi ed emozioni.

Nei primi tre mesi del programma la sua storia d’amore con Alex Belli ha fatto discutere moltissimo ed è stata uno dei “temi” che hanno caratterizzato le varie dirette serali. Se è stato vero amore o no è difficile scoprirlo, ma ancora oggi, con Belli fuori, il pubblico è incollato al video per seguirla. In tanti ne apprezzano il carattere schietto e la sua intelligenza, e forse anche per questo si parla di un suo futuro lavorativo davvero particolare.

Grande Fratello, futuro inaspettato per Soleil Sorge?

Secondo “Casa Chi”, infatti, Soleil potrebbe diventare un’opinionista in studio della trasmissione di Alfonso Signorini. Non in questa edizione, ovviamente, ma nella prossima. Il vulcanico conduttore l’avrebbe individuata come l’ideale per questo particolare ruolo, oggi coperto da Adriana Volpe (anche lei partecipante l’anno scorso) e Sonia Bruganelli. Soleil, quindi, potrebbe seguire le orme della Volpe.

Ma sarà davvero così? Lo scorso anno si parlò molto di un futuro lavorativo come opinionista del GF Vip, ma in realtà il vincitore dell’edizione 2021 ha preso poi altre strade. Chissà cosa farà la bellissima Soleil, che ora nella casa si gode la sua “singletudine”, sempre che presto non arrivi qualcuno a conquistarla, affascinato dalla sua innegabile bellezza.