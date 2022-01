Nessuna tregua al Grande Fratello Vip: Katia e Soleil sono la nuova coppia indistruttibile! Non si riesce in nessun modo a fare a meno di litigare, lo stesso Alfonso Signorini è entrato all’interno della casa rimproverando i diretti interessati, ma niente sembra essersi risolto. A ridosso dell’ultimo appuntamento accade un evento terribile e inaspettato nei confronti di un loro compagno, Manuel Bortuzzo. Ecco il colpo di scena.

Di eventi incredibili i lunedì e i venerdì sera di Canale 5 ne sono pieni zeppi! La verità a volta fa male, in altri casi peggiora la situazione, ma quale delle tante rivelazioni sia quella più veritiera non lo si può affermare. Il motivo? Se ne stanno dicendo di tutti i colori, e le posizioni prese dai gieffini sconvolgono, perché proprio dopo la ramanzina di Alfonso Signorini, ricadono sui loro passi! Chi ha torto e chi ragione? Forse, non tanto importa quale gieffino abbia la verità dalla propria parte, quanto piuttosto chi ha deciso di essere ragionevole calmandosi e chi invece continua a sfoderare gli artigli contro gli avversari all’interno della casa più chiacchierata e spiata d’Italia. La situazione è al limite dell’assurdo, questa volta nel mirino del cecchino c’è proprio Manuel Bortuzzo, ecco la ragione del colpo a sorpresa sferrato.

Continuano le polemiche nell’edizione del Grande Fratello Vip più litigiosa di sempre! I protagonisti della casa non ce la fanno proprio a rilassarsi e ad evitare lo scontro, anzi consolidano ancora di più la proprie posizioni. E’ il gesto fatto nei confronti di Manuel Bortuzzo che però sembra aver fatto gelare il sangue al pubblico a casa, testimonia ciò il caos scoppiato nel web.

Sempre più confronti che sfociano nel litigio, la stessa affermazione di Giacomo Urtis che fa chiarezza causa la furia di Katia Ricciarelli, chi l’avrebbe mai detto che anche lui che in apparenza non sembra avere un carattere litigioso sarebbe stato in mezzo al trambusto in questione?

Tenetevi forte perché la situazione sfocia al limite dell’assurdo: la coppia Ricciarelli-Sorge sembra essere più pericolosa del previsto!

Katia e Soleil compiono gesto che inorridisce il web!

Sostanzialmente cosa si vorrebbe vedere al Grande Fratello Vip? Amori, amicizie, passioni e tristezza, ma basta con la rabbia! Rancori e malumori sono un habitué quest’anno, neanche l’ingresso nella casa di Alfonso Signorini, il conduttore, ha placato gli animi dei gieffini. L’intervento del presentatore mette in evidenza quanto la situazione sia complessa e difficile da gestire, perché vederlo in casa è un evento più unico che raro. Come se non bastasse, il rammarico e lo scontro con i concorrenti a inizio puntata non è valso a niente. Il precedente scivolone preso da Manila per difendere Katia non è bastato, anzi subentra dimenticando qualsiasi coerenza, Soleil! Il motivo? Guarda un po’ cosa hanno fatto nei confronti di Manuel e la ragione di ciò.

Da questa clip le due sembrano più complici che mai! Non hanno sempre avuto un rapporto esente da incomprensioni, in alcuni casi hanno anche litigato. Ma la cantante lirica ha fin dagli inizi ribadito di rivedersi molto in Soleil, proprio per la sua sfrontatezza e schiettezza nel dire le cose per come stanno.

Date le situazioni e l’evolversi degli eventi, diventano la nuova coppia di amiche, soppiantando in parte il Belli-gate, ma anche la parte di Manila Nazzaro, che sembrerebbe essersi in parte placata, nonostante non abbia cambiato fazione. Il pubblico a casa non ha tollerato le sue parole nei confronti di Katia per tutelarla, né il gesto fatto insieme alle compagne.

L’antefatto che precede gli eventi, è la reale motivazione che vede l’accanimento nei confronti di Manuel Bortuzzo. Il ragazzo ha deciso di difendere la fidanzata nel litigio avuto con Katia Ricciarelli. Con questo gesto, si è scavato la fossa contro le tre.

Le stesse in tutta risposta, compiono un’azione di pessimo gusto. Invece di alzarsi ed abbracciarlo dopo che questi ha ricevuto la sorpresa del fratello, sono rimaste sedute a chiacchierare tra loro ribadendo il fatto di essere le uniche “vere e sincere”.

Insomma, un gesto davvero poco delicato data la sensibilità e l’intensità dell’incontro, ma al peggio non c’è mai fine. Perché è l’accanimento compiuto da Soleil e Katia durante la tensione della situazione a far scoppiare il web una volta per tutte: portano rancore e si autoproclamano come le sole ad essere educate!

Lo ribadiscono davanti a tutti senza remore, anzi dando carica alla miccia latente della casa. L’ascia di guerra non è stata messa da parte, e i disagi sembrano continuare proprio a causa di questo ingiustificato accanimento. Basta andare lontano dalle loro idee per essere nella lista nera? Come reagiranno gli altri coinquilini? Gli ex gieffini da fuori diranno la loro? Restiamo aggiornati!