GF Vip, Giacomo Urtis mette in chiaro le cose: Katia Ricciarelli sbotta

Al GF Vip, Giacomo Urtis ha messo subito le cose in chiaro in diretta, ma Katia Ricciarelli ha subito sbottato alle sue parole.

Al GF Vip questa sera Alfonso Signorini ha messo le cose in chiaro con i suoi concorrenti, affermando che durante il corso della settimana i toni si sono accesi un po’ troppo e sono volate parole forti che non avrebbero dovuto pronunciare. Tant’è che al di fuori del programma si è creata una vera e propria polemica, ma il padrone di casa ha rimesso in riga tutti.

Durante il corso della pubblicità, Giacomo Urtis ha messo in chiaro le cose affermando che anche secondo lui si è un po’ esagerato negli scorsi giorni e Katia Ricciarelli non ha affatto apprezzato la sua fuori uscita, affermando che secondo il suo parere nemmeno lui ha mostrato una certa classe accusandolo di essere stato maleducato.

Il chirurgo delle star non se n’è stato zitto a guardare ed ha subito replicato affermando che è lei la maleducata e l’ex moglie di Pippo Baudo non ha affatto reagito bene.

Katia Ricciarelli spiazzata da Giacomo Urtis al GF Vip

Katia Ricciarelli non ha apprezzato le parole di Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip e ha chiesto a Valeria Marini, facendo riferimento al fatto che loro nella casa più spiata d’Italia sono un concorrente unico, di aggiustare il tiro e di chiedergli di evitare espressioni del genere che per lei sono soltanto degli scivoloni.

Valeria si è subito mostrata dispiaciuta per quanto accaduto, ma ci ha tenuto a precisare che lei e Giacomo, seppur giocano come un unico concorrente, sono due persone diverse e che lei l’ha sempre difesa. Tant’è che, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, aveva anche organizzato con Manila Nazzaro e Carmen Russo come proteggerla dalla nomination di massa.

Katia Ricciarelli è delusa da Giacomo Urtis che non si è trovato affatto d’accordo con i suoi modi di fare negli scorsi giorni.