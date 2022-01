Francesca Cipriani fa una tagliante osservazione al GF Vip: Signorini attacca

Francesca Cipriani ha fatto una tagliente osservazione al Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini l’ha subito messa a tacere.

Francesca Cipriani questa sera al GF Vip ha scelto di far sentire la sua voce e dopo che Alfonso Signorini è entrato nella casa più spiata d’Italia per rimproverare i suoi concorrenti. In quanto questa settimana si sono create due intere fazioni e sono volati termini piuttosto forti, in quanto Katia Ricciarelli è stata anche accusata di razzismo per aver detto a Lulù Selassiè di tornare a scuola nel suo paese, non sapendo nemmeno che la sua compagna di viaggio fosse italiana.

La produzione, nonostante gli sponsor che hanno abbandonato il programma e il pubblico che ha chiesto la squalifica, non ha preso alcun provvedimento e questo ha fatto storcere il naso a molti. Per questo motivi Francesca Cipriani ha fatto una tagliente osservazione al GF Vip e Signorini l’ha subito bloccata.

Alfonso Signorini blocca Francesca Cipriani al GF Vip

Francesca Cipriani ha concordato con il padrone di casa quando asserisce che Katia Ricciarelli non sia una donna razzista, però ha fatto notare che questa non è la prima volta che ha commesso uno sbaglio del genere ma che sono mesi che si comporta in questo modo. Per questo motivo ha fatto notare che secondo il suo parere al terzo avvertimento bisognerebbe procedere con la squalifica.

Il conduttore ha subito storto il naso, in quanto non si è trovato affatto d’accordo con le parole pronunciate dalla sua ex concorrente del Grande Fratello Vip affermando che se deve squalificare la Ricciarelli, dovrebbe fare lo stesso anche con Lulù Selassiè che ha a suo dire insultato l’ex moglie di Pippo Baudo affermando che lei non era nessuno nella vita.

Alfonso Signorini ha bloccato Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip, rendendo ancora una volta chiara la sua posizione in questa intera faccenda, che ha scosso e non poco gli animi del pubblico del piccolo schermo.