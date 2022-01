Sophie Codegoni spiffera tutto: cosa accadrà al Grande Fratello Vip

By

Sophie Codegoni spiffera cosa accadrà al Grande Fratello Vip

Sophie Codegoni è una delle ex troniste di Uomini e Donne e adesso si trova da ben quattro mesi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo un iniziale flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, adesso la gieffina si è ufficialmente fidanzata con Alessandro Basciano, anche lui ex volto di Uomini e Donne.

Quest’ultimo ha avuto uno scontro con Alex Belli durante una delle ultime puntate del reality show. L’attore non ha di certo perso l’opportunità per giudicare anche Sophie.

Durante le ultime ore, però, la gieffina ha capito tutto e svela ad alcuni compagni cosa accadrà al Grande Fratello Vip.

Scopriamo cosa ha spifferato

Sophie Codegoni svela cosa accadrà al Grande Fratello Vip: “Verrà dentro per ricominciare i litigi“

Il cast del Grande Fratello Vip ha capito che il prossimo ingresso nella Casa più spiata d’Italia non sarà un volto poco conosciuto.

Infatti si tratta di Delia Duran, moglie di Alex Belli che ha avuto la possibilità di entrare nella Casa più volte e ha affrontato alcuni scontri anche con l’influencer Soleil Sorge.

Durante la diretta dell’ultima puntata del reality, Alfonso Signorini ha mostrato un post di Alex Belli in cui manda messaggi d’amore alla sua “amica” Soleil.

La Casa apprezza molto poco questo gesto e in un momento di relax in giardino Sophie Codegoni commenta l’accaduto assieme a Gianmaria e Jessica Selassiè.

“Ma puoi passare le ore a guardare il Grande Fratello Vip? Non hai una moglie con cui passare le giornate, andare a cena oppure a pranzo, stare sul divano a guardare un bel film?” commenta l’ex Uomini e Donne e aggiunge scioccata: “Alle 20.51 Soleil piange e alle 20.53 tu già hai scritto il post? Oppure vivi collegato al GF Vip e io da moglie ti direi: ‘La tua esperienza l’hai già fatta, anche meno’ “.

“Cioè, tu dopo due minuti che Soleil piange già scrivi il post? Ma poi qual è il bisogno di scriverlo? Tanto non lo può vedere. Poi vieni in puntata, fai tutta questa tiritera e poi fai il paladino della giustizia quando si parla degli altri concorrenti” afferma la gieffina difendendo anche la sua storia d’amore con Alessandro.

Gianmaria, fin ora in silenzio, conferma le sue parole e aggiunge: “Se io avessi fatto quello che ha fatto lui, sinceramente avrei l’umiltà e la dignità di non fare commenti sugli altri. Starei proprio zitto. Giudicare e fare commenti sui rapporti degli altri, soprattutto in tema d’amore“.

I vipponi non hanno ancora avuto l’ufficialità dal Grande Fratello Vip, ma sanno bene che la moglie di Alex Belli, Delia Duran, sta per entrare a far parte del gioco.

Quasi tutto il cast trova imbarazzante questa scelta di coppia soprattutto perché l’attore aveva ripetuto molte volte che sua moglie stesse male e che dovesse uscire dal gioco proprio per stare con lei e coccolarla.

Ma Delia entrerà e Sophie Codegoni svela cosa accadrà al Grande Fratello Vip.

“Visto il rapporto che Alex Belli aveva con Soleil, loro diventano amiche oppure si scannano” introduce la sua ipotesi la gieffina.

Il suo mirino passa nei confronti del suo fidanzato: “E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta, questo astio con Alex… Alex che viene a fare di nuovo confronti“.

“Delia proverà a sedurre un po’ Alessandro (che non so quello che farà), e Alex verrà dentro per ricominciare con i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto studiato a tavolino” conclude l’ex tronista di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni ha da poco compiuto 21 anni, ma è molto più matura della sua età ed ha furbizia da vendere.

Alex Belli, fuori dal Grande Fratello Vip, ha dimostrato la sua vera natura: la smania di stare di fronte alle telecamere.

L’attore ha tradito più volte sua moglie con Soleil e adesso non si preoccupa della loro storia, ma piuttosto decide di separarsi da lei per portare altri scoop a casa.

L’ex di Uomini e Donne ha capito il loro gioco e sa benissimo cosa accadrà all’interno del reality