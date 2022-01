Emma Marrone, la dolce foto del passato fa sognare i fan

Emma Marrone e la foto del passato che fa sognare i fan

Emma Marrone è la cantante divenuta famosa dopo la sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, riuscendo a vincere il talent show.

In questo ultimo periodo, Emma si sta dedicando alla preparazione del suo brano Ogni volta è così per l’imminente Festival di Sanremo 2022.

Dovete sapere che la cantante vive il periodo natalizio in modo nostalgico. Il motivo è che prima della festività è stata colpita da un brutto lutto.

Nelle ultime ore, ricorda l’amico perduto e la dolce foto del passato fa sciogliere il cuore dei fan.

Vediamo di chi si tratta

Emma Marrone ricorda Gaetano con una dolce foto del passato: i fan sognano

Emma Marrone è tornata a casa per il periodo natalizio e in questi attimi sente sempre la mancanza del suo grande amico.

Si tratta di Gaetano, il cane che le regalò l’ex fidanzato e ballerino Stefano De Martino.

Molti si ricorderanno che lui e Emma hanno partecipato al talent show nella medesima edizione finendo per innamorarsi.

L’amore non è durato molto anche perché si crede che Stefano abbia tradito la cantante con Belen Rodríguez, ma ha insegnato tanto ad entrambi.

Inoltre, a Emma è rimasto Gaetano e non poteva chiedere regalo migliore. Quando il cagnolino morì, la cantante soffrì molto e ebbe comunque i coraggio di aggiornare i suoi followers sul suo profilo Instagram.

“Quando tornerò a casa per Natale tu non ci sarai più […] sei stato uno dei regali più belli che la vita potesse farmi. Sei stato in grado di farci sorridere, ma non solo. Ci hai amati e ci hai fatto comprendere qual è il vero significato della parola amore. Sei, e lo resterai per sempre stanne certo, uno dei componenti più importanti della nostra famiglia […] Hai saputo renderci delle persone migliori” scrisse Emma Marrone nel giorno del lutto nel 2020.

E’ passato poco più di un anno e come aveva promesso la cantante, Emma non si è dimenticata di Gaetano.

Infatti, pubblica una dolce foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto vede Emma, sua mamma e il mitico Gaetano a coccolarsi e giocare sul divano.

Nella didascalia si leggono queste parole: “Io, mamma e Gaetano…una vita fa.

C’è un po’ di foto in tutto questo amore“.

Tutti fan hanno amato questo momento di nostalgia della cantante e la riempiono di commenti di amore e solidarietà.

Emma Marrone è pronta per una nuova prova al Festival di Sanremo, ma non dimentica di certo il suo passato. Nonostante il dolore passato dopo la rottura con Stefano De Martino, il piccolo Gaetano le è stato sempre accanto fino al suo ultimo respiro