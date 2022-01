Emma Marrone, il dolce gesto per Stefano De Martino

Il suono dei loro nomi combacia così bene che dispiace ricordare come si sono evoluti gli eventi: Emma Marrone e Stefano De Martino sono due ex modello! Stare al centro del ciclone a causa dei continui gossip è fonte di tensioni e incomprensioni, specialmente se dopo tanti anni di separazione ancora se ne parla come se fosse ieri. La coppia si presenta senza filtri, ecco come.

Quando si parla di ex entrano subito in gioco una serie di aspetti che mettono in evidenza quanto sia complesso l’animo umano. Sono stati amici e concorrenti ad Amici di Maria De Filippi. Nello stesso talent in vesti diverse, quella di ospite lei e di professionista lui, sono diventati due nemici, ed ancora con il passare del tempo le cose sono cambiate. I rapporti nascono, crescono e possono rompersi del tutto, oppure nonostante le avversità possono andare avanti nel tempo assumendo forme diverse, sfidando qualsiasi logicità. Ecco come Emma Marrone e Stefano De Martino continuano a far sognare.

Se ci speri ancora non sei un inguaribile romantico, ma proprio non puoi fare a meno di vederli insieme! Che ai tempi del talent fossero belli e innamorati non ci sono dubbi, e che tutt’ora siano legati da un sentimento profondo è ancora più palese. Si succedono gli anni, gli amori e la stessa vita fa il suo corso, ma loro due non passano mai.

La cantante è sempre stata una guerriera, dalla lotta contro il cancro che porta avanti con coraggio, fino alle persistenti delusioni d’amore che l’hanno portata lontano dalla felicità. Ma d’altronde cos’è la vera gioia? Un amore, una passione o la cura verso sé stessi?

Ad oggi Emma è una roccia ed è soddisfatta della sua vita. La stessa rivale di Emma Marrone ha da poco fatto una toccante confessione, gesto che ha fatto fare un salto nel passato non solo ai diretti interessati, ma agli stessi fan che ricordano con nostalgia quegli anni. Così, tra un salto e l’altro torniamo nel futuro che li vede insieme e uniti!

Emma Marrone sconvolge: gesto per Stefano De Martino

Non è la prima volta che il duo mostra un certo affetto. Già in un’altra occasione Emma ha fatto un annuncio a Stefano che ha fatto impazzire i fan, ma con l’ultimo si è proprio superata. Non ci sono più dubbi di ciò che li lega, perché se dopo ben dodici anni si parla ancora di loro allo stesso modo di quando è iniziato tutto, qualcosa vorrà dire! Ecco il gesto e la motivazione che fa sciogliere il cuore.

Una foto un po’ sfocata e una parola: “Proud.” E’ questo il sentimento che Emma prova nei confronti di Stefano, senza filtri e senza ritocchi. A volte, sono proprio le cose imperfette ad essere le più sincere e profonde, specialmente perché al di là delle grandi parole sono gli stessi gesti a confermarle.

Il ballerino professionista ormai sta diventando un conduttore sempre più bravo a preparato. Testimonia ciò il debutto e il grande risultato di share ottenuto con il primo appuntamento su Rai 1 di Bar Stella!

Che sia amato dal pubblico non ci sono dubbi. Anche perché è lo stesso che condivide la sua vita nei social media, ma in modo differente rispetto a prima. Sarà la maturità o una nuova presa di coscienza, successivamente alla seconda rottura con Belen Rodriguez, la mamma del piccolo Santiago, sembra essere diventato più riservato.

Emma con questo gesto dimostra degli aspetti della vita comune che molto disconoscono: dimenticare ogni rancore e amare incondizionatamente. Nonostante il tradimento, la cantante lo ha perdonato, e in virtù di quel sentimento che li lega celebra la persona di cui è sinceramente orgogliosa.

Che l’amore vero vada contro tutto e tutti oppure si tratta soltanto di una bella amicizia? Ciò che importa è di vederli uniti, non importa se non come coppia di amanti. Già soltanto il fatto di essere in ottimi rapporti la dice lunga su che tipo di persone siano.