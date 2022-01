Melissa Satta e il fidanzato conquistano tutti: le foto che colpiscono il cuore

Melissa Satta presenta il nuovo fidanzato: le foto colpiscono i cuori dei followers

Melissa Satta è una showgirl, modella e conduttrice televisiva. Il momento in cui la ragazza ha acquistato grande notorietà è arrivato quando Melissa ha iniziato a fare la velina per Striscia la Notizia.

Da quel momento, la showgirl ha ottenuto sempre più incarichi divenendo una persona famosa e conosciuta da tutti.

Su Instagram, infatti, la Satta vanta ben 4 milioni e mezzo di followers e proprio con loro condivide attimi della propria vita, viaggi, coccole, set fotografici e molto altro.

La modella ama mostrare la sua vita tenendo comunque alla sua privacy.

E’ proprio per questo che i suoi fan sono rimasti sorpresi quando finalmente Melissa Satta mostra il suo nuovo fidanzato. Le foto romantiche hanno sciolto i cuori di tutti.

Ma scopriamo insieme cosa è successo

Melissa Satta presenta il nuovo fidanzato: le foto romantiche

E’ da molto tempo che riviste di gossip parlano di un nuovo fidanzato per Melissa Satta e si tratterebbe di Mattia Rivetti.

La modella mostrò il fidanzato in un post su Instagram quest’estate, ma la foto dopo poco venne eliminata.

Dopo tanto speculare, ecco che arriva la conferma: la showgirl esce allo scoperto sul suo profilo Instagram.

Melissa pubblica degli scatti del suo Natale insieme a suo figlio Maddox, avuto dal passato matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng, e in un momento di condivisione con la famiglia ecco che spunta Mattia Rivetti.

Leggi anche –> Kevin Prince Boateng: dopo Melissa Satta, il nuovo amore è Lei!

Terminato di scartare i regali, Melissa e suo figlio partono in direzione Cortina per festeggiare il Capodanno e spuntano le foto del fidanzato.

La Satta condivide un post su Instagram assieme a Mattia. I due sono abbracciati in mezzo alla neve con un sole che scalda il cuore.

Sorridenti, complici e innamorati, la showgirl mostra ufficialmente Rivetti ai suoi follower ed esce allo scoperto.

Mattia è un imprenditore nel campo della moda e viene da una famiglia che vanta una lunga storia di successi economici.

Melissa era single da dicembre 2020, quando lei e Boateng hanno deciso di separarsi dopo una relazione ricca di alti e bassi. I due erano convolati a nozze nel 2014.

Il giorno in cui la modella ha reso la notizia del divorzio pubblica sui suoi social, l’ex marito le scrisse queste parola: “Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai“.

La coppia, nonostante il matrimonio fallito, non perde di vista il grande sentimento che li ha legati per anni e sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto.

Leggi anche –> Melissa Satta e la separazione con Boateng: “E’ stato un dolore enorme”

Infatti, anche Melissa spese parole lodevoli per Boateng in una passata intervista a Verissima nel 2021.

“La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme, è stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti” rivela l’ex velina e continua: “Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox“.

Il figlio inizialmente com’era prevedibile non aveva affatto preso bene la separazione, ma con il tempo ha capito che nulla era effettivamente cambiato.

Leggi anche –> Melissa Satta distrutta su Instagram: l’annuncio lascia tutti senza parole

Anche il calciatore si è rifidanzato dopo Melissa Satta e anche lui è uscito allo scoperto pochi giorni fa. Lei si chiama Valentina Fradegrada ed è un’influencer 31enne di Bergamo.

Boateng si trova in questo momento proprio con lei alle Maldive.

Tutto bene quel che finisce bene. Dopo la lunga storia d’amore della modella con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha finalmente ritrovato la fiducia nell’amore. E’ felice e super innamorato del suo nuovo fidanzato Mattia Rivetti