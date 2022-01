Belen Rodriguez, retroscena sul suo Natale: ecco con chi ha festeggiato

Non ci sono parole per dimostrare la fibrillazione dei fan di Belen Rodriguez: lascia un pezzo di cuore prima di Natale, per passare le feste in modo inaspettato! La verità sta piano piano venendo a galla, e il pubblico a casa non riesce a trattenere lo sgomento. Che questa volta sia quella buona? La sorpresa per quanto accaduto ha lasciato tutti increduli.

Se sei curioso di sapere come procedano le cose nella vita sentimentale di Belen Rodriguez, allora sei nel posto giusto! La showgirl argentina è spesso stata vittima di gossip a causa delle relazioni che purtroppo sono naufragate sul più bello. La storia di Belu potrebbe essere quella di qualsiasi donna che soffre per amore. Nonostante il fatto che sia una vip molto amata, questo non significa che la sua vita sia senza problemi e dolori. Gli ultimi eventi le hanno stravolto la vita, specialmente quello più recente ha totalmente cambiato le carte in tavola.

Amore, tradimenti e rotture, cosa manca nella vita di Belen Rodriguez? La showgirl sta attraversando un periodo per niente facile. Alla nascita della sua secondogenita, Luna Marì, le cose con il compagno Antonio Spinalbese finiscono male.

Si lasciano e non danno più notizie sul loro rapporto, cos’è accaduto davvero? Di contorno, avvengono una serie di eventi che fanno impazzire i più nostalgici. Il motivo? E’ stata avvistata con qualcuno in particolare!

Non sono mancate delle prove schiaccianti che fanno sembrare che tutto sia finito con l’hair stylist, ma chi può dirlo con certezza? Se per questo non può dirsi la verità assoluta, per quanto riguarda i suoi incontri ci sono degli scatti a confermare tutto.

Belen Rodriguez, colpa di scena stravolge tutto!

Come se non bastasse lo stesso Stefano De Martino ha fatto delle rivelazioni su Belen Rodriguez, gesto che finisce per arricchire ancora di più di incomprensioni la situazione corrente. Così, sono tornati a parlare del rapporto e di loro due come coppia! Ci stanno nascondendo qualcosa? Ecco che è il settimanale CHI a rivelare qualcosa di inedito. Siete pronti per le due bombe in arrivo?

Cosa c’entrano Stefano De Martino, Santiago e l’ex storico della showgirl, Marco Borriello? Sono il colpo di scena che nessuno al momento si sarebbe mai aspettato. La verità sta piano piano venendo fuori, anche perché riuscire a nascondere dei rapporti del genere non è facile quando ci sono i paparazzi nascosti dietro l’angolo pronti a vedere cosa accade.

Innanzitutto, possiamo confermare la vicinanza tra Belu e Stefano, perché hanno passato le vacanze natalizie insieme! Sarà per rispettare degli accordi genitoriali e vivere dei rapporti pacifici per l’amore del figlio, oppure c’è dell’altro? Inoltre, è qui che entra in gioco Marco!

Con il calciatore ha vissuto una bellissima storia d’amore, naufragata troppo presto forse a causa di un presunto avvicinamento della showgirl con Rossano Rubicondi all’Isola del Famosi quando lei è stata concorrente.

Sono stati insieme quando Belen a 19 anni è arrivata in Italia da soli 3 mesi. Allora, perché dopo tutto questo tempo si torna a parlare di loro con De Martino in agguato?

Perché sono stati avvistati insieme fuori dall’Osteria del Corso, un ristorante milanese, in un gesto molto profondo: Belen presenta Luna Marì a Marco! Insomma, far vedere la figlia appena nata ad un ex così importante non è poco. Sicuramente dimostra che i due hanno un ottimo rapporto.

Quindi, cosa aspettarsi da questi ultimi eventi? Praticamente può accadere di tutto. Un avvicinamento con il primo marito? Oppure, un ritorno di fiamma con un amore che ha fatto un giro immenso, ma poi è ritornato più forte di prima, con il calciatore?

Non sarebbe la prima volta che accade un evento del genere, basta ricordare la coppia Ben Affleck e Jennifer Lopez! Nel frattempo, Belen è volata in Sud America con Patrizia Griffini la sua amica per ricaricarsi visto il periodo difficile.. In attesa di nuovi sviluppi, restiamo aggiornati.