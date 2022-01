Katia Ricciarelli, nessun passo verso Lulù: il vero motivo delle scuse gela tutti

Nessun passo verso Lulù Selassiè: Katia Ricciarelli svela a Carmen Russo il vero motivo delle scuse fatte al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli, durante una partita a biliardo con Carmen Russo, svela il vero motivo per cui, durante la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, ha fatto le scuse a Lulù Selassiè per la frase “torna a scuola, al tuo pase”. La Ricciarelli, il giorno dopo la puntata, ha confessato non solo di essere stata avvisata prima di ciò che sarebbe accaduto, ma di aver fatto esattamente ciò che “qualcuno voleva” e di aver anche ricevuto i complimenti degli autori per come si era comportata.

Raccontando quanto accaduto in confessionale, Katia Ricciarelli ha scatenato ancora la dura reazione del web che, subito dopo la lite con Lulù Selassiè, aveva lanciato anche una petizione per chiederne la squalifica.

Katia Ricciarelli e il motivo delle scuse a Lulù Selassiè: “Ho quatto quello che volevano”

Il giorno dopo la puntata in cui Alfonso Signorini si è occupato della lite tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè, la cantante lirica, si è intrattenuta in giardino con Soleil Sorge che l’ha difesa spiegandole cos’è successo in confessionale.

“Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto… per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco”, ha detto la Ricciarelli.

Katia: “ieri ho avuto i complimenti da tutti dall’alto…per come mi sono comportata” FATE SCHIFO #gfvip pic.twitter.com/Fs7ew9Bv7u — dracarys (@Pizzaloveu) January 8, 2022

Successivamente, a Carmen Russo ha aggiunto ciò che è accaduto in confessionale prima dell’inizio della puntata in cui anche Lulù Selassiè ha chiesto scusa per il linguaggio forte usato durante la lite.

“Sono contenta perché ho fatto quello che voleva lui anche se avevo tutte le ragioni del mondo…”, afferma la Ricciarelli.

La Ricciarelli, poi, ha parlato anche di Nathaly Caldonazzo che ha risposto alle sue parole. “Sono andata molto tranquilla, hai visto? Infatti mi hanno fatto i complimenti perché potevo anche non esserlo. Perché poi hanno cercato di attaccarmi ancora la piccola (Lulù, ndr) e anche Nathaly. Dirmi che sono una donna insoddisfatta e cattiva… me? Ho avuto tutto dalla vita, o no?”, ha aggiunto.

Katia rivela di aver ricevuto indicazioni da qualcuno (Alfonso?) prima della puntata

K: “ho fatto quello che voleva lui…”

C: “che bello, stamattina?”

K: “ieri, prima della puntata infatti sono andata molto tranquilla.

Mi hanno fatto i complimenti”

CHE SCHIFO #gfvip pic.twitter.com/aXWsnarkS2 — L💕 36%🧚 (@supremanes) January 8, 2022

Le parole della Ricciarelli hanno scatenato nuovamente il web!