Marco Bruganelli, marito Claudia Ruggeri: la parentela con Bonolis e il retroscena del loro incontro

Sia nel ruolo di poliziotta o di prof, Claudia Ruggeri è sempre stata una presenza molto amata all’interno dello show di Canale 5 condotto dal simpaticissimo Paolo Bonolis

Gli show di Paolo Bonolis, e in particolare “Avanti un Altro”, si caratterizzano sempre per una notevole presenza femminile. Ad esempio, quella della “poliziotta” o “professoressa” Claudia Ruggeri ha lasciato decisamente il segno. Si tratta di una ragazza indubbiamente stupenda e molto attraente, che sa essere anche solare e simpatica. I suoi modi spontanei e naturali hanno incantato il pubblico.

Lei ha 37 anni e fa la modella: nel “minimondo” dello show di Bonolis è indubbiamente una grande protagonista. Lei da anni incanta il pubblico di Mediaset e non solo per le sue forme e il sorriso indimenticabile. Forse non tutti sanno che lei è sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia, la moglie di Paolo. E quindi Claudia e Paolo Bonolis sono inaspettatamente parenti, visto che il fidanzato della Ruggeri è il cognato del conduttore.

Claudia Ruggeri incanta il pubblico, ma è felicemente innamorata

Bruganelli, fratello minore di Sonia (la nota opinionista del Grande Fratello Vip), è un imprenditore che lavora lontano dal mondo dello spettacolo. La Ruggeri ha iniziato la sua sfavillante carriera quando era ancora molto giovane. Ha cominciato come modella, fino ad arrivare a partecipare a “Chiambretti C’è”. La grande occasione nel cinema lo ha con una piccola parte nel film di Carlo Verdone “L’amore è bello finché dura”.

Nel 2004 partecipa a Domenica In, che all’epoca era condotto da Paolo Bonolis. E fu proprio in quell’occasione che la Ruggeri ha conosciuto il suo attuale fidanzato: lei all’epoca era in crisi con il vecchio compagno, che la lasciò proprio perché era molto geloso della sua attività nel mondo dello spettacolo. Invece, Bruganelli l’ha consolata sostenendola nella sua carriera televisiva.