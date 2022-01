Alessia e Giovanni dopo C’è posta per te: un video svela cos’è successo

By

Alessia e Giovanni, protagonisti della prima puntata di C’è posta per te, scatenano il pubblico: cos’è successo dopo in un video.

Alessia e Giovanni sono stati tra i protagonisti più discussi della prima puntata di C’è posta per te che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. A mandare la posta è stato Giovanni che ha provato ad ottenere il perdono della moglie Alessia dopo averla tradita con la cugina.

Nello studio del programma di Maria De Filippi, Giovanni ha provato a chiedere scusa ad Alessia, senza riuscirci. Cos’è successo, invece, dopo la registrazione del programma? Alessia avrà perdonato Giovanni o i due si saranno detti definitivamente addio? Andiamo a scoprire tutto.

Alessia e Giovanni dopo C’è posta per te: lei racconta tutta la verità

“Apprezzo il coraggio Maria, sono sincera. Ma vorrei sapere perché c’è andato,. Ce l’aveva d’oro? Dai ma è Belen? Maria te la vorrei far vedere mio Dio. Oltre il danno la beffa. Quella è un tunnel, e sai quanti tram ci passano, la conosci bene è tua cugina! La mia vita non è più con lui, puoi chiudere subito“, sono state le parole dette da Alessia durante il confronto con Giovanni che ha provato a salvare il loro matrimonio.

La storia di Alessia e Giovanni ha creato diverse discussioni sui social. Il popolo del web si è schierato in massa con Alessia apprezzando la sua reazione di fronte alle scuse del marito. Dalla registrazione della puntata di C’è posta per te è passato del tempo: cos’è successo dopo? A svelarlo è la stessa Alessia in un video.

Come riporta Biccy, Alessia ha pubblicato un video sui social facendo capire di non essere tornata con Giovanni. Nonostante il tentativo di farsi perdonare, dunque, Giovanni non è riuscito a salvare il proprio matrimonio.

La moglie QUEEN INDISCUSSA che si dichiara vedova. STO CREPANDO#CePostaPerTe pic.twitter.com/RMi2e9MoB9 — Powertrash (@Powertrash_) January 8, 2022

Il Twitter vi ama avete salvato questo sabato sera#CePostaPerTe pic.twitter.com/KHJWJ01scJ — Aurora (@__aauroraaa__) January 8, 2022

La prima puntata di C’è posta per te, dunque, ha già conquistato il popolo di Twitter e con Maria De Filippi, queen indiscussa del sabato sera, Twitter ha eletto regina anche Alessia.