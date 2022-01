Era una ballerina di Amici, poi il grande salto: ecco com’è e cosa fa oggi

Vi ricordate la bellissima ballerina di Amici? È stata tra le maggiori indiziate per la vittoria finale durante l’edizione del 2015

E’ stata una delle grandi protagoniste di “Amici“, il super talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lei ha partecipato all’edizione 2015: ormai sono passati un po’ di anni, ma il pubblico la ricorda bene. Per tutta quella stagione è sempre stata tra le favorite per la vittoria finale, anche se alla fine non è riuscita nell’obiettivo. Tuttavia, la sua bravura era evidente, allora come oggi: del resto la sua vita è stata impostata sul suo grande talento e la bravura che l’ha sempre contraddistinta.

Infatti, dopo la conclusione della sua esperienza nel talent, è rimasta nell’organico dei ballerini della trasmissione per un po’ di tempo. Poi ha deciso di chiudere con “Amici” e di proseguire la sua carriera attraverso altre strade. Stiamo parlando della dolcissima Klaudia Pepa, un nome curioso che è rimasto impresso nella memoria del pubblico.

La carriera della meravigliosa ex ballerina di Amici prosegue a gonfie vele

Lei è nata a Tirana, in Albania, il 26 ottobre del 1992. Sin da piccola ha cominciato a ballare, iniziando dal National Theatre of Opera and Ballet of Albania e ottenendo subito grandi progressi. Ha studiato all’Accademia di Tirana e poi è stata vista in tv nel suo paese. Quando si è trasferita in Italia ha tentato il grande salto per iniziare una carriera di successo. In quell’edizione di “amici” arrivò al quarto posto, deludendo un po’ le attese.

Oggi continua a danzare, dividendosi tra l’Italia e l’Albania, dove vive la sua famiglia. Spesso lavora negli Stati Uniti. Il suo obiettivo è di stabilirsi a Brodway nella locale compagnia di ballo. In Italia vive a Brescia e ha sempre detto di ispirarsi a Lorella Cuccarini, attualmente giudice del programma.