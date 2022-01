Lulù Selassiè confessa tutto a Manuel: “Prima di te non riuscivo a farlo”

Lulù Selassiè si lascia andare ad una confessione e svela tutto a Manuel Bortuzzo: le toccanti parole della principessa del Grande Fratello vip.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono innamoratissimi. il loro rapporto non solo procede a gonfie vele, ma cresce ogni giorno di più. Uniti e complici, Manuel e Lulù trascorrono tantissimo tempo insieme durante il quale si raccontano per conoscersi ancora meglio.

Lulù che con Manuel riesce a parlare davvero di tutto, mentre pranzavano, si è così lasciata andare ad una confessione lasciando senza parole Manuel, ma anche tutti i fan della coppia, sempre più innamorati dell’amore che unisce la principessa e il nuotatore del Grande Fratello Vip.

Lulù Selassiè a Manuel Bortuzzo: “Prima di te, non riuscivo a mangiare con un ragazzo”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, nella casa del Grande Fratello Vip, si sono prima avvicinati, hanno cominciato a conoscersi, si sono inizialmente lasciati andare per poi allontanarsi. Nel momento in cui Manuel ha deciso di lasciarsi totalmente andare e vivere senza filtri il forte sentimento che prova per Lulù, il loro rapporto è diventato forte e solido. Manuel e Lulù parlano tantissimo, soprattutto di notte e quando non vengono ripresi dalle telecamere. Tuttavia, nelle scorse ore, mentre pranzavano, le telecamere del Grande Fratello Vip sono riusciti a cogliere un momento importante.

“Sono felice perchè con te non mi sento a disagio. Con i miei ex mi sentivo a disagio quando dovevo mangiare. Mi vergognavo e quando andavamo a cena, ordinavo, mangiavo due bocconi e non mangiavo più“, ha raccontato Lulù. Alla conversazione tra Manuel e la Selassiè ha assistito Miriana Trevisan che, rivolgendosi a Lulù, le ha chiesto: “Con lui non succede?”. “No”, è stata la risposta secca di Lulù. “Mi bacia anche con il cibo in bocca“, ha aggiunto Manuel.

Manuel e Lulù, dunque, sono stati travolti da un sentimento forte al punto che, come ha confessato Bortuzzo a Nathaly Caldonazzo, dopo il Grande Fratello Vip, andranno a convivere. Nel frattempo, continuano a far sognare tutti con un sentimento che è nato nella casa più spiata d’Italia e continua a crescere con naturalezza.