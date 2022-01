Sanremo 2022, il colpaccio di Amadeus: fan al settimo cielo

Colpaccio di Amadeus per Sanremo 2022: l’annuncio ufficiale sui social scatena l’entusiasmo dei fans. Ecco chi ci sarà all’Ariston.

Manca poco meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2022 e cominciano ad arrivare gli annunci ufficiali sugli ospiti. La kermesse musicale si svolgere dall’1 al 5 febbraio. Sul palco del Teatro Ariston, accanto ad Amadeus, ci saranno tantissimi ospiti i cui nomi non sono stati ancora svelati del tutto.

Tuttavia, nelle scorse ore, Amadeus ha deciso di cominciare a svelare il nome di un super ospite scatenando il grande entusiasmo dei fan. Sul palco del Teatro Ariston, infatti, ci sarà il comico italiano più amato e apprezzato del momento.

Sanremo 2022: sul palco del Teatro Ariston, accanto ad Amadeus, arriva lui!

In attesa di scoprire se Fiorello accetterà l’invito di Amadeus tornando, a sua volta, per la terza volta consecutiva sul palco dell’Ariston per la nuova edizione del Festival di Sanremo, il pubblico sta già applaudendo le scelte del direttore artistico. Dopo aver apprezzato il cast dei Big che si contenderanno la vittoria, il pubblico si è totalmente scatenato all’annuncio del primo, grandissimo ospite.

Sul palco del Teatro Ariston ci sarà Checco Zalone. La notizia, anticipata dall’Ansa, è stata poi confermata dal Tg1:

“Checco Zalone superospite a Sanremo: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. A quanto si apprende, l’attore pugliese, da tempo nella wishlist del direttore artistico e conduttore Amadeus, sarà all’Ariston in una delle cinque serate”.

A confermare tutto, poi, è stato lo stesso Amadeus che ha regalato ai propri followers un video in cui scherza con Checco Zalone. “Checco, stavolta ci vieni a Sanremo?”, chiede Amadeus. “Tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tua figlia? Perché dopo non lavorerai più“, scherza Zalone

“Stai mettendo su un cast stellare, ma vogliamo anche Fiorello e Jovanotti”, scrive Il Menestrello sotto il video. “Speriamo che stia tutti i 5 giorni se ci sarà pure Fiorello faranno scintille”, aggiunge un altro. E ancora: “Ci farà morire dal ridere”, “Almeno qualcuno che riesce a farci sorridere in questo periodo”, “Veramente sarebbe fantastico averlo a Sanremo tutte le sere”, “Gran bel colpo!!!👏👏ospite perfetto che insieme al resto del cast (cantanti in gara) impreziosirà ancora di più questo Festival!!! Sicuramente arriverà anche Fiorello che quest’anno non avrà sagome ma pubblico in carne ed ossa e quindi carburerà a mille”, aggiungono altri utenti.