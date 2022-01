Gelo su Soleil Sorge: ascolta involontariamente Signorini e riceve l’amara sorpresa

Soleil Sorge durante la diretta del Grande Fratello Vip ha ricevuto un’amara sorpresa, ascoltando la conversazione di Alfonso Signorini.

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse della diretta di ieri sera al GF Vip, dove Alfonso Signorini le ha organizzato una bellissima sorpresa permettendole di poter incontrare una delle sue migliori amiche e nonché ex concorrente del reality show di canale 5: Dayane Mello.

Le due non si vedevano da qualche tempo ed hanno potuto trascorrere insieme qualche minuto, prima però il conduttore ha voluto aggiornarla su quanto sta accadendo al di fuori del programma tra Alex Belli e Delia Duran. L’ex stella di Centovetrine ha dedicato un post su Twitter alla Sorge, scatenando la reazione di sua moglie che su Instagram non le ha di certo mandate a dire.

Tutto ciò ha provocato una strana reazione di Soleil Sorge in quanto non comprende per quale motivo i due invece di parlarsi, abitando sotto lo stesso tetto, si lancino frecciate social. La risposta è arrivata poco dopo in quanto Signorini era convinto di aver staccato il collegamento con lei, ma così non è stato.

Soleil Sorge si spoilera l’ingresso di Delia Duran al GF Vip

Alfonso Signorini, convinto di aver chiuso il collegamento con la sua concorrente al Grande Fratello Vip, ha continuato a parlare come se niente fosse, annunciando l’ingresso di Delia Duran nella Casa. Quest’ultima ha ammesso di voler varcare la famosa soglia rossa perché le manca un ultimo pezzo per poter comprendere che cosa ha provato suo marito e forse perdonarlo. Per questo motivo ha accettato l’offerta della produzione.

Soleil ha sentito tutto ed una volta tornata dai suoi compagni di viaggio ha riferito quanto ascoltato ed ha ammesso di non capire il senso del suo ingresso.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ritiene sia abbastanza inutile entrare nella casa del Grande Fratello Vip se le intenzione è di formare per la seconda volta quella del triangolo amoroso messo in scena qualche settimana ed ha paura che il copione si dirigerà proprio da quella parte quando ormai pensava che fosse un capitolo chiuso ma così invece non è.

Delia Duran entrerà nel cast del Grande Fratello Vip pronta a comprendere a pieno l’esperienza vissuta da suo marito e la sua nuova compagna di viaggio non sembra essere particolarmente contenta all’idea di dover dividere questo percorso con lei, visto quanto accaduto tra loro. In questi giorni ne vedremo sicuramente delle belle nella casa più spiata d’Italia che non smette mai di stupire i suoi telespettatori.