Regina Elisabetta: qualcuno ha provato ad uccidere Sua Maestà

Qualcuno ha provato ad uccidere la Regina Elisabetta. È il risultato di una recente indagine della polizia inglese. Ecco tutti i dettagli di questa clamorosa vicenda

La Regina Elisabetta si prepara a festeggiare i settanta anni sul trono britannico. Nel 2022 sarà celebrato in suo onore il Giubileo di Platino. L’intera nazione non vede l’ora di omaggiarla, sperando che gli eventi pubblici possano essere fatti in presenza del pubblico. Tutto dipenderà dalla situazione riguardante il Covid-19, che ha impedito recentemente all’anziana sovrana di presenziare al tradizionale pranzo di Natale con il resto della famiglia dei Windsor.

Il 2021 è stato un anno particolarmente critico per Elisabetta II. The Queen ha dovuto superare la morte di suo marito, il Principe Filippo di Edimburgo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal compimento del suo centesimo anno. Inoltre, nelle ultime settimane del 2021, Sua Maestà è stata anche ricoverata in ospedale per degli accertamenti, obbligando i medici a chiederle di stare alla larga dagli eventi pubblici per un po’ di tempo.

Elisabetta ha obbedito e ha deciso di occuparsi della propria salute ma tutto sarebbe potuto finire clamorosamente in tragedia. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, qualcuno avrebbe recentemente provato ad ammazzare la Regina Elisabetta. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa misteriosa vicenda.

Elisabetta: chi ha provato ad ammazzarla?

Lo scorso 25 dicembre, anziché recarsi presso la tenuta di Sandringham, come da tradizione, per il consueto pranzo di Natale con i suoi familiari, la Regina Elisabetta ha preferito restare a Windsor. Questa decisione è stata concordata con i medici, che le hanno sconsigliato di spostarsi, a causa dell’aumento dei contagi dovuti alla pandemia mondiale.

Nonostante questa decisione fosse stata presa per la salvaguardia della salute della sovrana, Elisabetta II ha rischiato di morire. The Sun parla di un malintenzionato che si sarebbe introdotto nella sua dimora con l’intenzione di ucciderla. La persona in questione è un ragazzo di 19 anni, bloccato dalla sicurezza nel momento in cui ha provato a scavalcare la recinsione.

Le forze dell’ordine si sono messe immediatamente all’opera per provare a fare luce sull’accaduto ed hanno interrogato il ragazzo. Pare che la polizia abbia visionato anche un video nel quale il ragazzo, vestito di nero e con una balestra in mano, annunciava di voler ammazzare la Regina Elisabetta. Il motivo? Il nome del diciannovenne è Jaswant Singh Chail, il quale ha dichiarato di voler vendicare chi ha perso la vita durante il massacro di Amritsar avvenuto nel 1919.