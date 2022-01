Ex fidanzato di Nathaly Caldonazzo, Massimo Troisi: un amore indimenticabile

Nathaly Caldonazzo è un’attrice di origine romana che adesso di trova come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip.

La showgirl si presenta come una donna forte, ben delineata e tutta d’un pezzo, ma ha avuto un passato veramente toccante.

Tra i vari episodi troviamo quello della morte del suo partner storico e attore indimenticabile Massimo Troisi. Una storia durata poco più di due anni, ma il racconto di un amore indimenticabile.

Scopriamo insieme la loro relazione d’amore

Nathaly Caldonazzo e l’ex fidanzato Massimo Troisi: “Pensavamo fosse una sciocchezza“

Nathaly Caldonazzo, durante il periodo più prolifico della sua carriera, ha avuto un grande e tenero amore con l’attore Massimo Troisi.

I due, come racconta la showgirl, si sono incontrati per caso in un ristorante di Roma quando lei aveva 24 anni.

“Troisi mangiava e mi fissava, uscendo io l’ho salutato perché mi aveva guardava tutto il tempo e lui è rimasto stupito. E’ riuscito a trovare il mio numero di telefono” racconta l’attrice in un’ospitata passata a Vieni da Me.

Nathaly e Massimo vivono un amore bellissimo, ricco di avventure, viaggi, coccole e tanto altro. Un amore indimenticabile finito per un brutto caso del destino: la morte dell’attore.

Ai tempi, la coppia si trovava a Houston e Troisi venne ricoverato per un mese per sottoporsi ad un delicato intervento a causa del deterioramento delle valvole di titanio impiantate in un primo intervento al cuore del 1976.

In quel periodo difficile, la showgirl si prese cura del suo compagno e gli stette accanto sempre, anche quando l’attore dovette decidere o meno se sottoporsi ad un trapianto di cuore. Alla fine scelse per il sì, ma Massimo non arrivò mai all’operazione perché venne a mancare prima.

Infatti, morì il 4 giugno del 1994, appena terminata la registrazione del suo film più noto “Il postino“.

In una passata intervista al Maurizio Costanzo Show, la Caldonazzo racconta di quel ultimo periodo difficile.

“Massimo c’è sempre. Ultimamente sto postando alcune foto scattate insieme che ripercorrono il nostro rapporto fatto di viaggi, tenerezza e momenti difficili. Ricordo quando andammo insieme in ospedale a Houston. Pensavamo fosse una sciocchezza di una settimana e invece restammo lì un mese e mezzo. Mi manca. Era una persona pulita, dai sentimenti nobili. Gli piacevano molto le donne, ma sapeva come comportarsi da uomo” racconta evidentemente emozionata Nathaly.

Troisi viene colto da un infarto in quel periodo e i medici riescono a salvarlo. L’ospedale consiglia all’attore il massimo riposo, ma lui aveva tutt’altra intenzione.

Massimo voleva recitare a tutti i costi come protagonista de Il Postino e così fece prendendo parte al film più importante della sua vita.

Dopo l’intervento, l’attore giorno dopo giorno aveva sempre più problemi di salute e, insieme al regista, decisero di prendere una controfigura per le scene più complicate.

Troisi non vide mai il suo film, perché morì nel sonno poche ore dopo aver concluso le riprese a causa di un arresto cardiaco conseguente a febbri reumatiche.

Il momento del lutto è stato veramente doloro per Nathaly Caldonazzo e in una passata intervista racconta come l’ha vissuto.

“Quando va via il tuo compagno di vita, stai male. Ci ho messo tanto a riprendermi, la vita ad un certo punto va avanti, ma sono contenta di averlo conosciuto, è stata una persona unica a suo modo. Lui aveva paura della morte, ma da buon napoletano esorcizzava, faceva finta di non avere quella patologia” svela la showgirl.

Nathaly Caldonazzo ha vissuto una bellissima storia d’amore con il suo ex fidanzato Massimo Troisi. Una storia semplice, nonostante fosse davanti alle telecamere, finita troppo presto a causa di un futuro già scritto