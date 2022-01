Soleil Sorge confessa tutto al GF Vip, ma qualcosa non torna

Soleil Sorge ha deciso di confessare ogni cosa al Grande Fratello Vip, ma qualcosa non torna nelle sue parole. Ecco per quale motivo.

Tempo di confessioni al GF Vip per Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di condividere con i suoi compagni di viaggio alcune confidenze sulla sua vita private. Confidenze che prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia non aveva mai rivelato prima.

Per questo non sono state bene accolte soltanto dagli altri vipponi, ma anche dai suoi fedeli sostenitori curiosi di conoscere maggiore informazioni sulla loro beniamina. Qualcosa però non è tornato agli occhi degli utenti del web in quanto le due confessioni non combaciano l’una l’altra ed hanno fatto nascere in loro il sospetto che abbia mentito e non abbia mai raccontato del tutto la verità, chiedendosi quale sia la vera esperienza da lei vissuta.

Soleil Sorge ha mentito al GF Vip? Ecco il video che mostra le due versioni da lei raccontate. Versioni che non combaciano affatto l’una con l’altra. Ecco per quale motivo.

GF Vip: Soleil Sorge confessa tutto, ma la verità è ben altra

Ma partiamo con calma e vediamo che cosa ha raccontato Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi compagni di viaggio di non aver mai tradito in vita sua, anzi. Piuttosto se si accorgeva di non provare più un determinato interesse verso il suo partener, troncava il tutto prima pur di non mancargli di rispetto.

Peccato però che un’altra confessione da lei fatta non combaci, anzi sia completamente l’opposto, rispetto a questa.

Soleil ha raccontato durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip di aver avuto una relazione con due persone in contemporanea e che loro non erano a conoscenza l’uno dell’altro. Questo ovviamente cambia tutto e non combacia quanto affermato sul discorso relativo alla fedeltà di coppia, visto che nessuno dei due era a conoscenza della situazione che stavano vivendo.

Ma come potete credere ancora a Soleil?? Una persona che mente pure nei giochi vantandosi di non aver mai tradito, quando ha detto di aver portato una doppia relazione avanti per 7 mesi, ma poi il discorso sul bacio??? Lol, il suo finto autoelogio perenne mi spezza #gfvip https://t.co/je2ktoyBXg pic.twitter.com/JzbrrmVkVD — Åve (@aveskin) January 9, 2022

Soleil Sorge ha detto una bugia oppure si tratta di un malinteso? Il video prova che le due versioni differenti raccontate nella casa del Grande Fratello Vip.