Notte di fuoco al GF Vip: la nuova coppia travolta dalla passione

Al GF Vip i due vipponi hanno vissuto una notte in preda alla passione. Ormai non si nascondono di più e le telecamere hanno ripreso tutto.

Al GF Vip, il pubblico del piccolo schermo che ormai segue il programma da anni lo sa bene, i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno. Nelle scorse ore, infatti, poco prima della diretta con Alfonso Signorini prevista per queste sera, è scoppiata la passione tra due concorrenti.

Lui non aveva mai nascosto di provare un certo interesse nei suoi confronti, non mandandoglielo di certo a dire. Lei, invece, è sempre rimasta un po’ restia. Anzi, lo aveva più volte frenato affermando di avere qualcuno al di fuori del programma. Nonostante ciò nelle scorse ore hanno deciso di lasciarsi andare alla passione e si sono scambiati numerosi baci nel cuore della notte.

Il tutto, ovviamente, è stato ripreso dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 a cui nulla sfugge e sul web non si fa altro che parlare di questa nuova possibile coppia. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme che nelle scorse ore sono diventati più intimi che mai.

Scoppia la passione tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme al GF Vip

Gianmaria Antinolfi, da vero playboy, o almeno così si era presentato all’inizio del suo percorso al Grande Fratello Vip, ha fatto il primo passo con Federica Calemme. I due si trovavano in cucina, come potete vedere dal video incorporato in fondo a questo articolo, quando lui ha scelto di avvicinarsi a lei e di abbandonarsi ad un passionale bacio.

Lì per lì lei è rimasta quasi di sasso per poi avvicinarsi lei per dare un altro bacio passionale al suo compagno di viaggio. Questo però crea non pochi problemi nella vita della concorrente, considerato che al di fuori del programma c’è qualcuno che l’aspetta. O almeno questo è quello che lei aveva sempre raccontato di fronte alle telecamere.

Questo però non è l’unico ostacolo in questa ipotetica nuova relazione. In quanto il bell’imprenditore partenopeo ha recentemente confidato che potrebbe abbandonare la casa più spiata d’Italia a causa di impegni di lavoro. In quanto non segue le vicende legate alla sua carriera imprenditoriale da diversi mesi e vorrebbe controllare il tutto per sapere come procede senza di lui. Insomma, una conoscenza che sembra avere un po’ di scogli da superare.

Federica é entrata dicendo di avere una frequentazione fuori e adesso si bacia con Gianmaria.

Qua non avete nulla da ridire?🤦‍♂️#Gfvip pic.twitter.com/nWH5FBqlhp — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 9, 2022

Gianmaria e Federica si sono baciati al GF Vip, ma sono davvero fatti per stare insieme?