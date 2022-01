Rivolta degli ex vipponi contro Signorini: non era mai accaduto prima

La mancata squalifica ha fatto saltare i nervi dei concorrenti eliminati in passato dal Grande Fratello Vip. Signorini nel mirino

Una vera e propria bufera è scoppiata al Grande Fratello dopo la puntata di venerdì. Durante la diretta del reality di Canale 5 il conduttore Alfonso Signorini è addirittura entrato nella casa per fare una severa ramanzina ai concorrenti. Il presentatore ha chiesto con forza di tornare nei ranghi, soprattutto nel contenere il linguaggio e per avere comportamenti educati e rispettosi. Un accadimento senza precedenti. Alfonso ha toccato svariati argomenti, tra cui frasi gravi (sessiste, omofobe etc) che sono partite all’interno della casa.

Nel mirino Katia Ricciarelli, che ha avuto spesso un atteggiamento polemico con più di una battuta pesante. Tutti si aspettavano una squalifica, anche perché nelel precedenti edizioni del programma è sempre stato così. Stavolta, come Signorini ha chiaramente detto, la scelta è stata di non procedere con “inutili provvedimenti” (così li ha definiti) ma procedere con una buona lavata di capo.

Grande Fratello Vip: bufera contro la sorprendente decisione di Signorini

Lo stesso conduttore ha ammesso che in passato, la squalifica di Fausto Leali era ingiusta e lui non l’ha mai condivisa. Ma proprio questo spunto ha fatto infuriare molti ex concorrenti, in passato proprio vittima di squalifica. Parliamo di Salvo Veneziano, Filippo Nardi, Denis Dosio, Stefano Bettarini e tanti altri. Tutti cacciati dal reality per aver detto delle frasi sbagliate. E al danno si aggiunge la beffa, in quanto proprio Katia Ricciarelli si è vantata di “aver ricevuto i complimenti dall’alto”.

Per cosa, non si sa. “Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto – le frasi carpite dalla diretta h24 – per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco. No, ma io riconosco”. Forse l’ex soprano si riferisce all’ammissione delle sue colpe e alle scuse rivolte ai compagni.