Non sopporti i vestiti stropicciati e questi sistematicamente si formano ogni volta che li lavi? Che fastidio! Una volta presi dalla lavatrice vorresti vederli puliti, profumati e integri, invece ti capita di vederli ammucchiati come se avessero fatto una lotta da cui sono venuti fuori sgualciti. Insomma, si deve trovare una soluzione, ed io ho la risposta che fa al caso tuo.

Avere i vestiti stropicciati non piace a nessuno, specialmente perché non basta pensare di stirarli e risolvere ogni problema. Perché si aggiungono anche i capi sgualciti e da rattoppare visto il danno. Quindi, rimboccati le maniche perché dovrai innanzitutto prendere degli accorgimenti basilari, in modo che non accada più. Rispetta i dettami di questa guida, vedrai che risultato impeccabile.

Tra le tante incombenze domestiche devi fare anche i conti con i panni da lavare, i nemici del riposo domenicale. Dopo una settimana di fatiche, ecco che l’unico momento di relax viene scandito dal lavaggio dei tuoi capi. Figurati se non è un’altra seccatura quella di doverli sistemare perché una volta igienizzati i vestiti sono stropicciati!

Capita che nonostante il lavaggio accurato, ci siano dei gravi problemi, quali appunto sgualciture che a lungo andare potrebbero danneggiare irreversibilmente i tuoi effetti personali. Come risolvere? Se ho il rimedio per eliminare le macchie di candeggina dai vestiti, ho anche quello per i capi spiegazzati.

Come? Per prima cosa, bisogna comprendere il problema di base, mentre la seconda mossa da fare è capire come fare questa operazione.

I vestiti stropicciati non sono più un problema!

Se tra i tuoi alleati del pulito c’è l’asciugatrice sei ben attrezzato, ma ricorda che bisogna effettuare la corretta manutenzione dell’asciugatrice con dei trucchi salvavita. La soluzione è a portata di mano, ma se non applichi i giusti accorgimenti il risultato non sarà quello che speri. Stessa cosa per il lavaggio dei tuoi capi, come fai ad indossarli se sono tutti rovinati a causa degli errori commessi in questa fase? Esatto, si tratta di guai commessi per inesperienza o dal fatto di non conoscere a fondo le tecniche in questione. Ti spiego cosa devi fare e a cosa stare attento.

Innanzitutto, leggi le etichette! Se i vestiti le hanno un motivo c’è, e non riguarda solo le temperature. Devi conoscere a fondo le caratteristiche dei tuoi capi, perché molti non possono essere lavati agli stessi gradi di altri, e allo stesso tempo, non possono andare insieme nel cestello della lavatrice perché si rischierebbe di cadere proprio in questo errore.

Non si tratta solo di dividere bianchi e colorati, ma di garantire la corretta fase di lavaggio. Perché i vestiti sono fatti di materiali diversi e di conseguenza ciò potrebbe influenzare negativamente questa fase. Ma non finisce qui.

Un altro campanello dall’allarme è l’amata centrifuga. Questa garantisce l’asciugatura dei capi, specialmente se non si possiede un elettrodomestico adibito a ciò, ma non sempre è salvifico per i vestiti. Senza dubbio lo è per il tuo tempo perché si asciugheranno prima, ma se poi saranno sgualciti che vantaggio avrai ottenuto?

Quindi, controlla che non ci siano nel bucato dei pezzi che non vanno trattati con la centrifuga, in questo modo risolverai buona parte del problema che rovina i tuoi effetti personali.

L’altro accorgimento è quello di non riempire troppo il cestello, potrebbe risultare scontato, ma molti non tengono a bada di questo aspetto. Se lo riempi troppo, non solo si laveranno male, ma di conseguenza si sgualciranno con più facilità.

Infine, se proprio vuoi un risultato ottimale, stendili subito per evitare pieghe ineliminabili e la puzza. Se hai l’asciugatrice ancora meglio, il risultato perfetto sarà garantito. Insomma, che aspetti? Correggi l’errore e rendi il stile perfetto, unico e integro.