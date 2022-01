Non mi lasciare anticipazioni: le indagini di Vittoria Puccini

Lunedì 10 gennaio inizia su Rai 1 una nuova attesissima fiction con Vittoria Puccini, intitolata Non mi lasciare. Tutte le anticipazioni

Poche ore e prenderà il via su Rai 1 un’altra attesissima fiction, che segna il ritorno sul piccolo schermo di Vittoria Puccini, un’attrice molto apprezzata dal pubblico. Inizia domani, lunedì 10 gennaio, “Non mi Lasciare”, la nuova serie ambientata a Venezia. La prima puntata conterrà i primi due episodi della prima stagione: il tema è di tipo “crime”, con il vice questore Elena Zonin (interpretata dalla Puccini) che lavorerà a una difficile indagini sul traffico di minori.

Tutto nasce da quando a Venezia sarà ritrovato il corpo di un bambino. La protagonista si trasferisce nella città lagunare per lavorare al caso. Si ritroverà a dover collaborare con Daniele, il suo ex fidanzato che si ritroverà come collega.

Legata alla trama anche la vicenda del piccolo Angelo, che fuggirà dalla casa alla famiglia dove vive proprio per andare a Venezia. La sua speranza è di poter incontrare Elisa e scappare con lei. Intanto Elena e Daniele riusciranno a catturare “il Cioro”, un personaggio estremamente sospetto. L’arresto arriva grazie alle informazioni di un tale Karim… un personaggio ambiguo e misterioso di cui si verranno a sapere maggiori dettagli nelle prossime puntate.

“Non mi lasciare” andrà in onda ogni lunedì su Rai 1 in prima serata. Grande attesa per il pubblico di Rai 1, che aspettava con ansia il ritorno dell’apprezzatissima Vittoria Puccini, già protagoniste di altre fiction di grande successo (come La Fuggitiva), sempre con ruoli particolarmente intensi e drammatici.