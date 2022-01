Il dramma di Alessia Macari: perseguitata da uno stalker

La notizia fa rabbrividire tutti, perché sta raggiungendo dei livelli di pericolosità che non devono passare sottogamba: Alessia Macari è vittima di uno stalker! La showgirl e vincitrice del Grande Fratello Vip se la sta passando davvero brutta in un momento così speciale e delicato come la gravidanza. Richiami e denunce non bastano perché le minacce terribili continuano a perseguitarla. Ecco la testimonianza da far gelare il sangue.

Con Alessia Macari abbiamo a che fare con una delle showgirl più promettenti e amate degli ultimi tempi. Si tratta di un personaggio televisivo conosciuto nelle case dei telespettatori, perché ha partecipato a una serie di programmi che le hanno fatto raggiungere una certa notorietà. Ha vinto il Grande Fratello Vip alla prima edizione, ma non solo. Anche un altro format l’ha accolta, si tratta del simpaticissimo Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis. Insomma, è protagonista di una carriera avviata! La verità che però sta trapelando con veemenza è terribile: denuncia lo stalker che le dice delle cose da incubo! Non potrebbe preoccuparsi e rattristirsi dato lo stato interessante, ma la situazione sta degenerando.

La vita di ognuno è contraddistinta da drammi terribili, anche per star come Alessia Macari! Personaggio televisivo molto amato, sta vivendo un incubo senza fine. Sta aspettando il suo primo figlio, ma le cose stanno prendendo davvero una brutta piega. Lo stalker in questione la sta tormentando in modo terribile e meschino.

La vincitrice del Grande Fratello Vip sta urlando a squarciagola il problema, ma non sembra riuscire a risolverlo. Ecco cosa sta accadendo e a che punto è arrivata.

Alessia Macari: saltano fuori le parole dello stalker!

Le parole possono colpire peggio delle lame, e a volte sono il preludio di eventi che ricordano dei film horror. Insomma, gli stalker non devono mai essere presi sottogamba, specialmente se dopo tre denunce insistono e se le affermazioni che fanno hanno decisamente superato il limite. Di drammi se ne è parlato molto di recente. Anche il lutto della giovane campionessa di sci è stato difficile da digerire, ma d’altronde che fare? Questa è la vita, non importa se ricchi o poveri, tutti affrontiamo sfide e difficoltà. Nel caso di Alessia Macari il problema sta davvero diventando la trama di un film da incubo.

La showgirl nata a Dublino e lanciatasi nel mondo della musica fin da giovane età, non ha mai avuto paura delle sfide della vita. Il fatto è che quella che sta affrontando adesso è al limite dell’assurdo. Si tratta di un attacco violento e senza freni da parte di uno stalker che usa qualsiasi mezzo per “punirla.”

I social media possono diventare degli strumenti per fare del male. Per la loro potenza è efficace quando bisogna comunicare qualcosa con grande impatto. In questo caso l’intenzione è maligna e da fermare al più presto.

Non si sa cosa abbia scaturito tanta aggressività in questa persona che continua a scriverle pessime affermazioni anche pubblicamente nei social media come Instagram. In ogni caso, si tratta di una persona pericolosa.

Alessia è incinta e vivere una situazione del genere le causa stress e malessere, ecco le parole che la stanno facendo morire di paura:

“Ti do un pugno sulla nuca così rimani paralizzata. […] un calcio nelle tempie così avrai una morte pesantissima di emorragia cerebrale. […] cavo gli occhi dalle orbite. […] finisco sgozzandoti con un coltellaccio. […] taglio la gola dissanguandoti come un maiale o peggio ti sparo. […] Ti trascino nel cimitero, ti stupro e poi ti strangolo e ti faccio crepare. Una volta che sarai crepata avrò ottenuto la mia vendetta per punire la tua schifosissima condotta.”

Non si stratta di una semplice accusa per non aver gradito il suo lavoro di personaggio televisivo, ma di minacce che devono essere perseguite dalle forze dell’ordine. Bisogna intervenire al più presto, prima che continui o faccia del male a qualcuno.

Denunciare è è importante, infatti l’ammirazione e la stima per la showgirl è tanta. Non si nasconde, ha paura, ma la combatte, soprattutto cerca aiuto. Contribuisce a dare un messaggio importante: gridare e lottare contro le violenze!

Sperando che possa risolvere al più presto e che il colpevole sia punito, restiamo aggiornati per altre novità.