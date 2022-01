Harry e Meghan sono ancora Duchi di Sussex o no? Ecco la risposta

Harry e Meghan continuano a firmare i documenti ufficiali con il titolo nobiliare. Fanno bene? È legittimo? Scopriamo insieme tutta la verità

Harry e Meghan fanno sempre discutere. Ogni volta che rilasciano una dichiarazione o intervengono pubblicamente, decine di giornalisti e paparazzi fanno gara per strappare uno scatto o qualche parola in esclusiva. Questa coppia è sempre stata molto popolare in Gran Bretagna ma l’interesse mediatico è aumentato a dismisura quando è avvenuta la ‘Megxit’, ovvero il trasferimento di Harry e Meghan oltreoceano.

Dopo alcuni commenti razzisti ascoltati a Buckingham Palace, i Sussex hanno deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in Canada. Dopo alcuni mesi, per questioni legate alla protezione della propria privacy, si sono spostati negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Oggi vivono nella lussuosa zona di Montecito in una villa che vale circa 14 milioni di dollari.

L’ultima polemica sui Sussex riguarda proprio il loro titolo nobiliare. Meghan Markle ha firmato una lettera al Congresso degli Stati Uniti inserendo il titolo nobiliare. Molti inglesi hanno criticato questo comportamento perché l’ex attrice statunitense ha rinunciato a tutti i diritti e doveri legati alla corona inglese quando ha abbandonato la Gran Bretagna. Ma può continuare a usare il titolo di Duchessa di Sussex o dovrebbe firmare i documenti semplicemente con il nome e il cognome? Scopriamo insieme la risposta.

Harry e Meghan possono usare il titolo nobiliare. Ecco la spiegazione

Harry e Meghan possono continuare ad usare i titoli nobiliari nonostante l’addio alla Royal Family? La risposta è ‘si’. Lo possono fare, anche se la questione ha fatto scoppiare numerose polemiche in Gran Bretagna. Molte persone pensano che i Sussex non abbiano più il diritto di firmare i documenti con il titolo nobiliare, avendo rinunciato agli incarichi legati alla monarchia inglese.

Ma si sbagliano. Il titolo nobiliare è un dono di nozze ricevuto direttamente dalla Regina Elisabetta il giorno del matrimonio. Per privare i Sussex del proprio titolo nobiliare sarebbe necessario un intervento del Parlamento inglese, il quale dovrebbe far approvare uno statuto speciale sia dalla Camera dei Comuni che dalla Camera dei Lord. Una procedura molto lunga, che difficilmente vedremo in futuro.

Harry e Meghan non potranno più usare il titolo di Sua Altezza Reale (HRH, His Royal Highness) perché è arrivato il veto direttamente da Buckingham Palace. Ma Harry ha ricevuto questo titolo alla nascita e quindi, a differenza di sua moglie, continua ad utilizzarlo senza alcun problema. Anche Lady Diana, dopo il divorzio ottenuto da Carlo, continuò ad utilizzare i titoli nobiliari senza alcun problema.