I guadagni di Harry e Meghan nel 2021 sono stati pazzeschi. Le cifre sono altissime. Ma come hanno fatto? Ecco tutti i dettagli

Il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, sono sicuramente tra i personaggi più importanti dello scorso anno. Nel 2021, infatti, questa coppia è finita sulla copertina del settimanale statunitense Time. I Sussex sono ai primissimi posti tra le personalità più influenti al mondo e sono risultati in cima alla classifica dei personaggi più cliccati sui social e su Google.

La nascita della secondogenita Lilibet Diana ha attirato molti curiosi, che hanno cercato su internet le foto della neonata. Anche i progetti benefici di Harry e Meghan hanno fatto discutere, soprattutto per il lusso messo in mostra dall’ex attrice statunitense in occasione di alcuni eventi pubblici a favore delle persone più povere del pianeta.

Ma l’avvenimento più importante che riguarda questa coppia è sicuramente la ‘Megxit’. Da quando i Duchi di Sussex hanno lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi oltreoceano, centinaia di giornalisti e fotografi li seguono ovunque, pronti a tutto pur di strappare uno scatto o una dichiarazione in esclusiva.

Oggi Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa ha un valore di circa 14 milioni di dollari, una cifra che non tutti possono permettersi. Nelle ultime ore sono arrivate alcune indiscrezioni sui guadagni dei Sussex nel 2021. Si parla di cifre da capogiro: 486 mila sterline al minuto. Ma come hanno fatto? Scopriamolo insieme.

Harry e Meghan, come hanno fatto a guadagnare così tanto?

Anche se il 2021 non è stato un anno ricco di soddisfazioni per Harry e Meghan, sarà ricordato comunque come un periodo ricchissimo, almeno dal punto di vista economico. I Sussex stanno provando ad imporsi dal punto di vista professionale attraverso documentari, libri e podcast, non sempre riescono ad ottenere il successo sperato.

Proprio il podcast con Spotify rappresenta contemporaneamente un grande flop ma anche un notevole successo economico per i due ex reali. L’accordo firmato con il colosso della musica prevede un pagamento di 18 milioni di dollari ma i Sussex hanno pubblicato un solo podcast fino ad oggi. Nonostante la presenza di personaggi importanti come Elton John e James Corden, gli ascolti sono stati molto bassi.

I Sussex non hanno cambiato il format e non hanno provato a fare nulla per migliorare il prodotto da offrire al pubblico, hanno semplicemente hanno smesso di pubblicare ulteriori podcast. Quindi, se l’accordo fosse stato rispettato, Spotify ha pagato ad Harry e Meghan una cifra enorme: 486 mila sterline al minuto per un totale di 18 milioni di dollari. In questo momento non è ancora chiaro se questo accordo sarà rispettato o se verrà richiesta una modifica.