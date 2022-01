Tragico lutto nella musica: morto il figlio della famosa cantante

Morto il figlio 17enne della famosissima cantante: “Ha terminato la sua lotta terrena, ora è con Dio”. Un lutto straziante per l’artista

Un terribile dolore ha sconvolto la vita di una famosissima cantante, che ha perso il figlio di appena 17 anni. Un dolore tremendo, che l’artista ha condiviso dando il triste annuncio sui suoi canali social. Un messaggio di grande sofferenza che ha commosso tutti, e non solo i tantissimi fan della cantautrice: “Il mio bellissimo figlio, la luce della mia vita, ha deciso di mettere fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio.

“Che possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego”. Un messaggio pieno d’amore e di sofferenza che la donna ha pubblicato su Twitter. Non sono note le cause della morte del ragazzo.

Terribile lutto per l’apprezzatissima cantante

Potrebbe trattarsi di suicidio, ma non ci sono riscontri. Le parole della madre, tuttavia, fanno pensare a una tragedia simile. La brutta notizia arriva dall’Irlanda, dove il ragazzo era scomparso da due giorni a Tallaght, nella zona orientale del paese. Per questo la madre, sempre tramite Twitter, aveva lanciato un accorato appello per aiutarla a ritrovare il ragazzo. Parliamo di Sinead O’Connor e di suo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor.

La cantante si mostrò estremamente preoccupata: suo figlio si era allontanato da casa e lei ha rivolto un appello per farlo presentare alla polizia, oppure chiamare lei o un familiare per dare notizie. Da lì non sono arrivati altri aggiornamenti, se non quello tragico e inaspettato della morte del 17enne, che ha lasciato la madre in un dolore incolmabile.