Gravissimo lutto nel giornalismo italiano: Enrico Mentana lo saluta così

Enrico Mentana e il mondo del giornalismo sono stati colpiti da un grave lutto. Il giornalista ha scelto di dirgli addio così.

Enrico Mentana non si aspettava di dare ai suoi fedeli sostenitori un annuncio del genere, ma purtroppo la vita ha voluto in questo modo e nelle scorse ore ha dovuto scrivere quel messaggio che sperava di non poter fare mai perchè quando ci lascia qualcuno, per cui si prova affetto e stima, si viene a creare sempre un grosso vuoto che è difficile da poter colmare.

Nelle scorse ore il giornalista più amato dagli italiani, insieme a tutto il settore di cui fa parte, è stato colpito da un gravissimo lutto. Un lutto che non lo ha lasciato indifferente, anzi. Per questo motivo ha scelto di porgere al suo collega, ed amico, un ultimo saluto sul suo profilo Instagram. In modo da poterlo ricordare a far conoscere anche chi non ha avuto quest’occasione.

David Sassoli è morto e Mentana ha scelto di salutarlo in questo modo sul suo profilo social.

Morto David Sassoli: il triste addio di Enrico Mentana

Enrico Mentana ha scelto di ricordare il suo caro amico e collega David Sassoli attraverso un vecchio scatto che lo ritrae quando praticamente la professione di giornalista televisivo. Prima di scegliere di entrare nel mondo della politica e di lavorare attivamente nel Parlamento Europeo.

Le parole del giornalista sono un colpo al cuore, che ha scelto di ricordare il suo collega David come soltanto lui sa fare. Con poche e semplici parole che arrivano dritte al cuore di chi si ritrova a leggere queste righe. Ecco il suo ultimo saluto a colui che il mondo del giornalismo è stato costretto a dire addio nel corso di queste ore.”

“David Sassoli se ne è andato stanotte“ ha esordito Mentana sul suo profilo Instagram. “Nel Centro Oncologico di Aviano in Friuli Venezia Giulia” ha aggiunto, facendo intuire ai suoi lettori anche le cause della scomparsa del suo stimato amico e collega.

“Scelgo di ricordarlo così, con una foto che lo ritrae da giornalista televisivo, prima della scelta politica che in meno di dieci anni lo avrebbe portato alla guida del Parlamento Europeo” ha poi proseguito, ricordando lo splendido percorso realizzato durante il corso della sua carriera. “Di chi se ne va si parla sempre bene, ma il David giornalista che ho conosciuto davvero univa passione, talento e un tratto umano – educato, sereno- che tra noi è merce rara“ ha poi concluso triste e amareggiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Mentana (@enricomentana)

“Sit tibi terra levis” ha poi aggiunto Enrico Mentana su David Sassoli.