Nathaly Caldonazzo sbugiardata in diretta da Enzo Paolo: Carmen Russo trionfa

Nathaly Caldonazzo è stata sbugiardata al GF Vip da Enzo Paolo Turchi durante il corso della diretta. Carmen Russo è uscita trionfante.

Nathaly Caldonazzo durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip ha ammesso di esserci rimasta male di fronte alla nomination ricevuta da Carmen Russo, visto che era perfino stata invitata al suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi.

Carmen è rimasta senza parole affermando di non aver mai invitato la sua compagna di viaggio alle sue nozze, ma quest’ultima ha rivelato di aver ricevuto l’invito da Enzo Paolo Turchi in persona e che prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia avrebbe perfino ricevuto una sua telefonata.

Carmen dubita di questa versione e Nathaly insiste con la sua e per questo motivo questa sera Alfonso Signorini ha chiamato Enzo Paolo per un chiarimento in diretta. In modo tale da capire chi delle due sta mentendo e chi sta raccontando la verità dei fatti.

Enzo Paolo Turchi sbugiarda Nathaly Caldonazzo: la sua versione al Grande Fratello Vip

Enzo Paolo Turchi ha fatto finalmente chiarezza sulla vicenda al GF Vip, portando in puntata il suo telefono con tanto di conversazioni alla mano in modo tale da dimostrare che quanto detto da lui corrisponde alla realtà dei fatti.

Lui ha sì invitato Nathaly Caldonazzo al matrimonio, ma non è stato a farlo lui in prima persona. In quanto ci avrebbe pensato chi ha avuto il compito di organizzare le nozze che ha invitato anche numerosi vip con cui non erano in rapporti perchè il tutto è nato in collaborazione con Mediaset, in quanto c’erano le telecamere di canale 5 a riprendere il tutto.

Lui però non ha mai chiamato la Caldonazzo, ma ha semplicemente inoltrato un messaggio a tutti i suoi contatti chiedendo di supportare Carmen Russo al GF Vip e lei ha risposto con un messaggio vocale in cui la informava che sarebbe entrata anche lei nella casa più spiata d’Italia.