Oroscopo: come sarà il 2022 del Sagittario? Amore, soldi, lavoro

Come sarà il 2022 per le persone nate sotto il segno del Sagittario? Scopriamo insieme l’oroscopo del 2022: amore, soldi e lavoro

Il 2022 è appena iniziato e si spera che possa essere un anno diverso, soprattutto a causa della pandemia mondiale che ha costretto tutti a cambiare il proprio stile di vita negli ultimi due anni. Ma come sarà il prossimo anno per i vari segni zodiacali? Cosa prevede l’oroscopo per il 2022? Ci saranno segni più fortunati in amore, altri si realizzeranno dal punto di vista professionale e alcuni riceveranno dure delusioni d’amore.

Rispetto al 2021, sarà un anno diverso per quasi tutti i segni dello zodiaco. Nei prossimi giorni scopriremo cosa dovrà aspettarsi ogni segno dal prossimo anno. Sarà un anno positivo o negativo? Migliore o peggiore? Molte persone dicono di non credere nell’oroscopo, poi vengono sempre a dare uno sguardo per vedere cosa c’è di nuovo per il proprio segno, non si sa mai!

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece l’oroscopo del 2022 per le persone nate sotto il segno del Sagittario. Ecco tutti i dettagli: amore, salute e lavoro. Sarà un anno positivo per chi è nato sotto il segno del Sagittario? Scopriamolo insieme!

Oroscopo 2022: Sagittario

Amore: anche se l’anno non inizierà in maniera positiva, per le persone del segno del Sagittario arriveranno piacevoli novità durante il periodo estivo. Ci saranno nuovi incontri per chi è single o ha terminato da poco un rapporto importante ed alcune situazioni in sospeso da tempo si risolveranno nel modo giusto. Dichiarazioni e richieste di matrimonio potrebbero arrivare verso fine settembre, fatevi trovare pronti!

Salute: attenzione alle fratture. Non siate frettolosi, soprattutto se avete una certa età. La caduta è dietro l’angolo e potrebbe provocare conseguenze più gravi del previsto. Cercate di essere misurati nel corso del 2022, non rischiate troppo. Il vostro stato di salute sarà abbastanza buono per tutto l’anno, ma è meglio non sfidare la sorte! Per chi deve fare visite oculistiche, il periodo ideale è il secondo trimestre dell’anno.

Lavoro: chi sta aspettando un aumento può esultare. Arriverà nei primissimi mesi dell’anno, a qualcuno forse è stato già comunicato. Sarà un anno molto positivo per i lavoratori dipendenti. Chi lavora in proprio, invece, dovrà approfittare di una prima parte dell’anno ottima e mettere fieno in cascina. Negli ultimi mesi del 2022 potrebbero arrivare alcune situazioni critiche, soprattutto per chi lavora nel turismo.