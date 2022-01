Lulù Selassiè affronta Soleil Sorge in diretta: Manuel Bortuzzo in bilico

Lulù Selassiè ha scelto di affrontare Soleil Sorge in diretta al Grande Fratello Vip. Ad unirle, o a dividerle, c’è Manuel Bortuzzo.

Che tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge non scorra buon sangue non è di certo un mistero. Certo, più volte hanno provato ad avere un punto di incontro, ma purtroppo le loro personalità si sono rivelate radicalmente opposte e probabilmente incompatibili.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche confidato di ritenere lei la causa del suo allontanamento con Manuel Bortuzzo con cui c’era un bellissimo rapporto all’inizio di quest’esperienza al GF Vip. Rapporto che sembra essere un lontano miraggio, considerato che lui l’ha perfino nominata durante la scorsa puntata e lei ci è rimasta molto male.

Per questo motivo Alfonso Signorini ha permesso loro di chiarirsi facendo però intervenire Lulù per dire la sua versione dei fatti.

Lulù Selassiè ha affrontato Soleil Sorge in diretta non mandandogliele di certo a dire.

Soleil Sorge chiarisce con Manuel Bortuzzo: Lulù Selassiè interviene

Soleil Sorge ritiene che Manuel Bortuzzo abbia preso le distanze da lei da quando ha iniziato la sua relazione al Grande Fratello Vip con Lulù Selassiè. Il nuotatore ha però negato questa versione, affermando che lui ha semplicemente visto cose che non lo convincevano della sua personalità, aggiungendo però che di certo non dimentica tutti i bei momenti che hanno trascorso insieme e mai lo farà.

A questo punto Alfonso Signorini ha chiesto a Lucrezia Selassiè di raggiungere i due e lei non se l’è di certo fatto ripetere due volte, raccontando la sua versione della storia.

La Principessa ha voluto mettere in chiaro che lei non ha mai chiesto al suo fidanzato di schierarsi o di rinunciare alla loro amicizia, per lei. Anzi semplicemente ritiene che trascorrendo molto tempo insieme, crede sia normale che sia lasci andare gli altri alle spalle o che decida di supportarla, ma lei non gli hai mai chiesto di lasciarla da parte.

Soleil però non sembrerebbe esserne molto convinta, in quanto crede che purtroppo in situazioni del genere questo tipo di schieramento sia inevitabile.