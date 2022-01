Manuel Bortuzzo, la reazione contro Katia Ricciarelli per Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo reagisce così alle parole di Katia Ricciarelli contro la fidanzata Lulù Selasisè al Grande Fratello Vip 2021.

Manuel Bortuzzo non torna indietro con Katia Ricciarelli. Dopo aver ascoltato le parole che la cantante lirica ha detto alla fidanzata Lulù Selassiè, il nuotatore resta fermo sulla propria posizione ignorando la presenza della Ricciarelli in casa. Se, durante i primi tre mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Manuel ha trascorso molto tempo con la Ricciarelli parlando con lei di musica, nell’ultimo periodo tutto è cambiato.

Manuel, giorno dopo giorno, si è lentamente allontanato da Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Dopo aver letto il post di Clarissa Selassiè contro Manila, Manuel si è tenuto a distanza dalle due gieffine e, dopo il confronto tra Katia e Lulù nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, è rimasto sempre accanto alla fidanzata.

Manuel Bortuzzo chiude i rapporti con Katia Ricciarelli?

Quando si è riavvicinato a Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo ha confessato di non essere mai riuscito ad ignorarla quando litigavano provando per lei un fortissimo interesse che si è trasformato in amore vero. Manuel, infatti, ha spiegato a Lulù di considerare un fantasma la persona per cui non ha alcun interesse ed è ciò che sta facendo con Katia Ricciarelli.

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, Jessica Selassiè e Manuel Bortuzzo hanno chiesto a Katia Ricciarelli spiegazioni sul significato della frase “come fa Manuel a stare con una così (riferito a Lulù Selassiè ndr)”. “Non ricordo di averlo detto”, è stata la risposta di Katia. “Me lo ricordo io“, ha replicato duramente Manuel fulminandola con lo sguardo. Dopo quell’incrocio di sguardi, Manuel si è tenuto a distanza dalla Ricciarelli la quale, parlando poi con Soleil Sorge, ha spiegato di non parlare ancora con Manuel.

Dal live durante la puntata:

Manuel che si avvicina a Katia avanzando per guardarla meglio mentre lei nega di aver detto la frase contro Lulù sfbshfssddfdj guardate come la fissa#gfvip pic.twitter.com/wPTeM3dGQG — BL (@rainbow20202020) January 8, 2022

Manuel, dunque, abbandonerà il Grande Fratello Vip 2021 senza recuperare il rapporto con Katia Ricciarelli? Per il momento, il nuotatore pensa a godersi gli ultimi giorni nella casa con la sua Lulù prima di abbandonare il reality.