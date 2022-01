Questo pezzo è per i più nostalgici e curiosi, ricordate i concorrente del Grande Fratello? La versione NIP, Not Important People, è stata la più gettonata negli anni Duemila, infatti molte vecchie glorie sono dei personaggi affermati nel mondo dello spettacolo. Se vuoi vedere che fine ha fatto la gieffina che trovò l’amore, scorri l’articolo!

Diciamo che per capire di chi stiamo parlando, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e ricordare come un tempo era organizzato il reality. Ad oggi al timone di tutto abbiamo Alfonso Signorini che conduce la controversa versione Vip, ma un tempo si sono succedute diverse presentatrici di successo. Daria Bignardi, Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi, Ilari Blasi, insomma si può affermare che la trasmissione ha una bella storia. Il Grande Fratello incuriosiva proprio perché i protagonisti avrebbero sorpreso tutti, gente sconosciuta e comune piazzata sotto l’occhio vigile del Big Brother 24 ore su 24. Ecco com’è diventata oggi una delle star più amate.

Sarebbe possibile la televisione senza il Grande Fratello? Neanche una pandemia può placare l’uragano che scatena questo reality tanto amato quanto controverso. Testimonia ciò il tempo passato dalla prima edizione, si tratta di ben 20 lunghissimi anni! Di concorrenti ne abbiamo visti di tutti i tipi, ma anche di conduttori, infatti è impossibile non guardare l’anno in della protagonista di oggi con nostalgia.

Per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti della casa più chiacchierata e spiata d’Italia, c’è una vera rivolta di ex vipponi contro Katia Ricciarelli! La cantante lirica sta vivendo un periodo nella trasmissione molto delicato, perché si è lasciata andare a delle rivelazioni e affermazioni che poco sono piaciute fuori.

Che sia lo stress della bolla del Big Brother oppure una maschera che finalmente è venuta giù? In ogni caso sono eventi che destabilizzano. Di certo, il GF non può che causare effetti del genere, per cui è bene ricordare che: il successo è assicurato per chi sa sfruttarlo! E’ il caso della protagonista di oggi.

Grande Fratello, riconoscete la gieffina?

Trasmissioni e programmi televisivi possono essere un ottimo trampolino di lancio. Saper cavalcare l’onda è un’arte di pochi, per cui bisogna stare attenti a non essere delle meteore. Avverrà questo nell’edizione corrente? Non è detto che dopo la fine del programma non si sentirà più parlare di loro, ma quello che è certo è che personaggi e confessioni come quella di Soleil Sorge lasciano il segno, cos’è che non torna nel suo discorso? Che la Sorge si abile a parlare è vero, ma c’è stato chi lo è stato prima di lei!

Ricordate Margherita Zanatta? La concorrente del Grande Fratello ha partecipato all’undicesima edizione, quella vinta da Andrea Cocco, e in cui ci sono stati personaggi famosi come Guendalina Tavassi.

La gieffina è sempre stata nota per il suo modo di fare energico ed esplosivo, qualità che mette in atto nella vita di tutti i giorni, specialmente a lavoro. Era il 2010 quando ha partecipato, anno in cui Alessia Marcuzzi è stata la presentatrice. Da allora sono cambiate molte cose, ad iniziare dal fatto che Andrea è stato anche il suo amato compagno, con il quale oggi è finita probabilmente per un tradimento.

Ospite in diversi programmi televisivi, ma anche attrice in film come I Soliti Idioti, Operazione vacanze, ha deciso di sfruttare appieno le risorse possedute e maturate dal reality. Infatti, ad oggi è pienamente inserita nel mondo della Radio a Locarno, infatti lavora per Radio Fiume Ticino. Qui, può dar sfogo alle sue parole e diventando una vera professionista del settore.

Tutto è documentato nel suo profilo Instagram, fatta eccezione di un’informazione: mancano notizie sulla sua vita sentimentale! Del resto, che importa? Non bisogna per forza essere in due per essere felici, basta amare sé stessi!