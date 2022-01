Barù mette in guardia Jessica Selassiè proprio da lei: frecciatina al GF Vip

Barù mette in guardia Jessica Selassiè da una sua amica al Grande Fratello Vip 2021: la frecciatina non passa inosservata, video.

Sono bastate poche settimane a Barù per diventare una vera star del Grande Fratello Vip 2021. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, entrato in punta di piedi nella casa, sta lentamente conquistando il ruolo di leader. Ironico e sempre pronto a scherzare, Barù si è divertito a fare l’oroscopo a tutti i concorrenti. Approfittando delle sue “doti”, in tanti chiedono consigli a Barù il quale, nel rispondere, ha messo in guardia Jessica Selassiè.

Ritrovandosi in zona beauty con Jessica Selassiè e Sophie Codegoni, Barù ha lanciato una frecciatina all’ex tronista di Uomini e Donne mettendo in guardia, contemporaneamente, la sorella di Lulù.

Barù e il messaggio in codice a Jessica Selassiè su Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 2021

Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, hanno instaurato un rapporto d’amicizia messo in crisi con l’arrivo di Alessandro Basciano che piaceva ad entrambe. Dopo qualche discussione, con la scelta di Alessandro che si è dichiarato per Sophie, le due ragazze hanno ritrovato, apparantemente, il loro rapporto. Barù, così, da osservatore esterno, ha deciso di lanciare un avvertimento a Jessica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Manuel Bortuzzo, la reazione contro Katia Ricciarelli per Lulù Selassiè

Sophie ha chiesto a Barù se può fidarsi davvero di Jessica Selassiè. La risposta di Barù è stata la seguente: “Tu di Jessica puoi fidarti, è lei che deve stare attenta”, ha ammesso lanciando un messaggio in codice a Jessica. Poco dopo le parole di Barù, tra Sophie e Jessica c’è stato un battibecco che ha coinvolto Alessandro Basciano.

QUESTO CONCETTO. BARÚ HA LANCIATO L’ARCO CON TUTTE LE FRECCE🏹🏹👀✈️ #JERÚ pic.twitter.com/sk9NGeI53D — Chiara ||| J&B👑 (@ChiaraaL_) January 9, 2022

Una battuta di Jessica sulle mutande di Alessandro, ha scatenato la reazione di Sophie che ha puntato il dito contro l’amica:

“La brutta figura ce la fa lei. Se tu ti togli le mutande oppure no dopo la doccia a me non me ne frega niente perché non lo guardo. E le mutande te le metti da solo! Se lei vuole fare la battuta che te le mette lei per me la figura di merd* la sta facendo lei”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Indiscrezione bomba su Soleil Sorge: dopo il GF Vip, ecco dove la vedremo

“Io ad un uomo non metto le mutande, ma che mi frega… hai le mani? Mettitele. A me non frega niente è lei che fa brutta figura se fa queste battute. Per me quella battuta è veramente ridicola: ‘metto io le mutande ad Ale?’, mi devo arrabbiare per una frase del genere? Mi viene da dire soltanto ‘poverina ma a che uomini sei abituata che gli metti le mutande?’. Io neanche se mi pagano”, ha concluso Sophie che si è poi sfogata con Soleil.