Royal Family: Harry e Meghan finalmente si trasferiscono?

La notizia che molte persone attendevano da due anni sta per arrivare: Harry e Meghan potrebbero trasferirsi a breve, lasciando definitivamente Montecito

Quando Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito, immediatamente è scoppiata una grandissima polemica. La coppia ha rinunciato a tutti i diritti e doveri legati alla corona inglese attraverso questa scelta, contestata da alcuni e apprezzata da altri. Secondo le dichiarazioni dell’ex attrice statunitense, questa presa di posizione è stata presa a causa di alcune offese razziali rivolte a suo figlio quando viveva ancora in Inghilterra.

Per questo motivo, i Sussex si sono trasferiti oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, hanno preferito spostarsi – sembrerebbe per questioni legati alla protezione della propria privacy – negli Stati Uniti d’America. Oggi vivono nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Ma potrebbero spostarsi ancora entro qualche mese.

Nella zona di Montecito vivono diversi personaggi famosi: Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Tom Cruise su tutti, ma sono tante le stelle di Hollywood che abitano da quelle parti. I Sussex hanno lasciato definitivamente la loro casa di Frogmore, nella quale oggi vive la cugina Eugenie, per trasferirsi negli Stati Uniti. Sta per arrivare un altro trasferimento? Scopriamolo insieme.

Harry e Meghan lasciano la loro villa di Montecito?

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Mirror, i Duchi di Sussex non sarebbero totalmente soddisfatti della loro attuale residenza. La villa di Montecito, dal valore di circa 14 milioni di dollari, ha nove camere da letto, piscina, palestra, campo da tennis e numerosi bagni presenti su tutti i piani dell’edificio. Nonostante questo, Harry e Meghan avrebbero intenzione di trovare di meglio.

Il problema sarebbe la posizione nel quartiere, nonostante un terreno intorno all’abitazione molto ampio, pieno di pini e cipressi. Secondo il quotidiano britannico, i Sussex avrebbero già iniziato le ricerche di una nuova casa e avrebbero intenzione di mettere in vendita la tenuta. Il costo annuo di manutenzione e spese varie per vivere nella casa attuale supera i cinque milioni di euro, mentre le bollette ammontano ad oltre 60 mila euro l’anno.

All’interno della tenuta lavorano un maggiordomo, uno chef, un autista, quattro donne di servizio, una bambinaia, due giardinieri ed un addetto alla piscina. Sarebbero proprio le spese per il mantenimento della casa ad aver convinto Harry e Meghan a cercare un’altra villa altrove. Il Mirror non indica quale sarà la prossima destinazione, sicuramente nel Regno Unito c’è chi spera in un clamoroso ritorno.