Grande Fratello Vip, colpo di scena: la coppia più discussa si dice addio

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: la coppia più discussa si dice addio

Questa edizione del Grande Fratello Vip è ricca di baci e di amori, ma anche di tanti tira e molla. Ad esempio, il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che per ben due volte non sono riusciti a trovare il loro equilibrio fino alla terza volta in cui tutto sembra andare bene e addirittura è nato un amore.

Nelle ultime ore arriva il colpo di scena per una coppia della Casa. Lui non ce la fa più e dice addio alla gieffina.

Scopriamo di chi si tratta e cosa sta succedendo

Addio al Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano lascia Sophie Codegoni? “Ufficialmente, io e te non stiamo più insieme“

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, entrambi ex volti di Uomini e Donne, si sono fidanzati ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip.

Da quel momento, il ragazzo ha notato che la gieffina non ha certi comportamenti che lui vorrebbe e si sono più volte scontrati per questo motivo.

Sophie e il fidanzato passano una serena puntata del GF Vip, ma è il post serata che provoca una rottura.

La gieffina si fa leggere le carte da Miriana Trevisan e quest’ultima afferma di aver visto delle incertezze da parte di Alessandro su Sophie.

La modella corre in sauna a raccontare ciò al fidanzato e lui conferma di avere veramente dei dubbi su di lei.

Sophie è stanca anche perché crede di aver dimostrato più volte che lei tiene a lui e non ce la fa più a sentirsi costantemente giudicata da lui.

Alessandro rimane infastidito da queste parole e un po’ innervosito invita Sophie a prendere una decisione su di loro anche perché, secondo lui, la modella è incoerente.

Alche Sophie controbatte: “Non ho la forza di sentirmi sempre sotto giudizio“.

“Ti piaccio? Vivimi!” risponde il bel Basciano. Questa è una provocazione, perché vuole delle certezze e conferme dalla gieffina.

Sophie invece si sente stanca e sotto pressione e decide di abbandonare il ragazzo da solo e sfogarsi con le sue amiche.

La modella racconta cosa è accaduto e non ha più voglia di sentirsi criticare dai Vip della Casa. Non vuole più dare spiegazione su ogni suo comportamento.

“Faccio un passo verso di lui, ma lui ne vede centro indietro” dice in lacrime la gieffina.

Miriana, vedendo che la ragazza sta soffrendo, la stringe in un abbraccio e le fa sentire il suo calore. Non vuole che la sua amica abbia dei vani sensi di colpa, quando lei non ha fatto niente.

Alessandro la vede piangere e la invita a parlare in piscina. Nonostante la dolce premessa, i due continuano a discutere a causa delle loro incertezze e insicurezze.

Sophie continua a ripetere di essere stanca dopo questi quattro mesi al Grande Fratello Vip e Basciano non ce la fa più.

Innervosito e interdetto l’ex volto di Uomini e Donne dice alla fidanzata: “Ufficialmente, io e te non stiamo più insieme“.

Il gieffino dice queste parole per aiutarla a sentirsi più libera, anche se continua a non comprendere perché gli stia attribuendo tutte le colpe.

La resa dei conti per la coppia del Grande Fratello Vip

Sophie Codegoni chiede del tempo al bel Basciano. Ha bisogno di stare un po’ da sola per poter riflettere e decidere il da farsi.

“Io non ho vent’anni. Ti voglio bene, ma non ho vent’anni quinti ti dico le cose come stanno” risponde seccato Alessandro.

Il ragazzo non sta comprendendo che Sophie ha bisogno di spazio e continua a peggiorare la situazione.

“Io pure ti dico come stanno. Questo discorso mi sembra fuori luogo, non è che ti posso portare la Luna, Alessandro. Io sono stanca. Elenchi sempre le cose che non ti piacciono. Penso che le cose vangano spontanee. Stai correndo perché sono 20 giorni che ci stiamo conoscendo” risponde la modella.

Basciano, dopo queste parole, crede di aver capito che non sono fatte l’una per l’altro. “Già che tu parli così, metti i paletti. Le cose vengono dal cuore e naturali. Può essere che non siamo fatti l’uno per l’altra” rivela il gieffino e continua: “Io ti ho chiesto di difendere se c’è qualcosa tra noi. Forse sei tu che ti stai facendo i film visto che sei qui da 4 mesi”.

“Sai cosa capisco? Che se sei stanca anche perché sei qui da 4 mesi e ti piace una persona, tu comunque la vuoi conoscere. Tu pensi che ti vengo dietro Sophie? Voglio creare un equilibrio giusto, ma non così da bambini di 12 anni” conclude il ragazzo.

“Sto per i fatti miei, ho bisogno di star da sola Ale” conclude stufa Sophie.

Non si è ancora capito se Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si siano detti addio, ma ci sono tutti i presupposti. Non si sa se sia la differenza di età, la mancanza di complicità o perché proprio non riescono a comprendersi, ma la coppia del Grande Fratello Vip sembra essere al capolinea