Novità e colpi di scena non mancano al Grande Fratello Vip: Signorini sgancia l’ennesima bomba! La corrente edizione sarà tra le più longeve, e proprio per questo non possono mancare dei continui ricambi di concorrenti. La produzione ha studiato delle nuove dinamiche, ecco chi non vedremo più, e chi invece verrà facendo il botto!

Niente viene lasciato al caso all’interno del reality più controverso, soprattutto i fan ormai sanno che da un momento all’altro le cose possono cambiare. La verità è che tenere alto lo share e l’attenzione non è facile, proprio per questo bisogna sapere stare dietro i cambiamenti, ponendo in essere le scelte che possono garantire un ottimo risultato. Ma non solo, bisogna ricordare che al di là degli ascolti si tratta di persone in carne ed ossa con una vita fuori dalla casa. Oggi spiegheremo le ragioni dell’addio, e dei retroscena inediti sugli arrivi.

Non ci sono mai momenti di tranquillità al Grande Fratello Vip, il motivo? Nulla rimane per com’è per più di una settimana! Incomprensioni, cambiamenti e nuovi obiettivi diventano le ragioni che animano le scelte dei concorrenti, ma non solo. C’è qualcos’altro che è passato inosservato finora, e che invece è di grande importanza ed è stato dimenticato. Aspettare conferme sembra inutile, è tutto deciso!

Di recente la situazione sembra essere contraddistinta da maggiori retroscena amorosi, infatti con le ultime effusioni e baci sembra essere nata una nuova coppia!

Per una che nasce, un’altra va via? Ecco cosa sta accadendo negli ultimi giorni e le intenzioni dei vipponi più chiacchierati di sempre.

Grande Fratello Vip: gli addii e gli arrivi più inaspettati!

Non c’è tregua, ma solo la quiete prima della tempesta! E’ questo il Grande Fratello Vip 6, non ci sono sconti né mezzi termini, il reality continua a procedere a gamba tesa. Testimoniano ciò le perenni tensioni che stanno stravolgendo gli equilibri all’interno della casa. Basta far riferimento agli scontri interni ed esterni, non si può non citare la rivolta di ex gieffini nei confronti di Katia Ricciarelli, insomma se ne vedranno delle belle ancora. Specialmente perché c’è un doppio abbandono ed un doppio ritorno?

Le foto parlano chiaro, a gran sorpresa si tratta di due personaggi che sono stati e sono tutt’ora dei grandi protagonisti in trasmissione: Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Tra il 14 e il 17 gennaio andranno via! In realtà, anche se sembrano far parte di due pianeti lontani e antistanti, i due vivono una condizione molto importante in comune.

La questione è spesso passata in secondo piano, ma quando si parla di entrambi si ha a che fare con due professionisti del loro mestiere. Il primo, è uno sportivo che dovrà prepararsi per la prossime Para Olimpiadi di Parigi, il secondo un imprenditore affermato con un’azienda a carico.

Dovranno fare una scelta: restare o tornare alla loro vita. Il motivo? Potrebbero rendere vani tutti i sacrifici fatti. Manuel perdendo ancora massa muscolare e disabituando del tutto il corpo all’allenamento, mentre Gianmaria sembrerebbe aver già parlato con i proprietari dell’impresa che sono stati più che chiari in merito al fatto che deve assolutamente tornare.

Allora, il team di uomini rimarrà così scarno? Oltre quelli rimasti subentreranno a gran sorpresa, o entrambi, o solo un fratello Onestini! Ancora non ci sono certezze, neanche dai diretti interessati, ma la situazione assumerà sicuramente una svolta sorprendente.

Luca e Gianmaria come affronteranno Soleil specialmente dopo le ultime dichiarazioni fatte? Ne vedremo delle belle, restiamo aggiornati.