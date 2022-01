Grande Fratello Vip, clamoroso abbandono? “Esco, non ce la faccio più”

Al Grande Fratello Vip potrebbe esserci il colpo di scena che nessuno si aspetta. Un clamoroso abbandono è alle porte!

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non finiscono mai. In particolar modo trovano terreno fertile subito dopo le dirette che conduce, ben due volte a settimana, il padrone di casa Alfonso Signorini.

Il conduttore ieri sera ha comunicato ai suoi amati vipponi il risultato del televoto che per la prima volta ha visto non trionfare Soleil Sorge. Al suo posto il pubblico del piccolo schermo ha preferito premiare la new entry Nathaly Caldonazzo e questo, in maniera inevitabile, ha segnato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tant’è che subito dopo la diretta su canale 5 ha minacciato di abbandonare il programma in seguito ad un crollo.

Soleil Sorge ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip, affermando di avere tutte le intenzioni di lanciare un appello ai suoi fedeli sostenitori per permetterle di abbandonare il gioco in quanto sente di essere arrivata al limite di quest’esperienza, ma sarà realmente così? Ecco le sue parole subito dopo la fine della puntata.

Soleil Sorge minaccia di abbandonare il Grande Fratello Vip

Soleil Sorge, subito dopo la diretta con Alfonso Signorini, ha avuto un crollo al GF Vip, minacciando di voler terminare il suo percorso nella casa più spiata d’Italia e di voler chiedere ai suoi fedeli sostenitori di nominarla affinché la votino per mandarla via una volta e per tutta.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembrerebbe non aver fatto gradito di aver perso il titolo di preferita tra i telespettatori e nella casa iniziano a sospettare che ciò sia dovuto all’avvicinamento di lei a Katia Ricciarelli, di cui è stata invocata, senza successo, in più occasioni la squalifica.

“Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più“ ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come riportato dal portale Biccy. “Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più” ha poi proseguito, determinata a voler terminare la sua presenza all’interno del programma. “Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro” ha concluso rivolgendosi a Manila Nazzaro.

L’ex Miss Italia ha però provato a darle coraggio, affermando che è proprio in momenti come questo che deve tirare fuori gli attribuiti e combattere dritta per la sua strada. Senza farsi influenzare da quello che accade nel mondo esterno. Soleil abbandonerà il GF Vip oppure sceglierà di proseguire, qualora lo voglia anche il pubblico da casa, di proseguire con la sua avventura?