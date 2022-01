Scoppia la passione tra due allievi di Amici 2021: è nata una nuova coppia

Amici 2021 continua e la sfida è sempre più agguerrita. Si sta avvicinando il serale e le prime maglie devono essere assegnate.

Gli allievi della scuola passano il loro tempo sempre insieme vivendo tutti sotto lo stesso tetto. Qui partono nuove conoscenze, amicizie e sbocciano anche amori.

Ecco che arriva il primo bacio tra due concorrenti e la conduttrice Maria De Filippi non perde tempo e mostra a tutti il video durante l’appuntamento del pomeridiano.

Ma vediamo di chi si tratta

Scoppia la passione tra Alex e Comary ad Amici 2021: baci teneri sotto l’occhio attento delle telecamere

Il cantante Alex e la ballerina Cosmary hanno creato una bella complicità ad Amici 2021 e finalmente arriva il tanto atteso bacio.

La ballerina è entrata in gara dopo qualche mese ed appena è entrata nella casetta, gli occhi di Alex hanno iniziato a brillare.

Strano, perché il cantante si è sempre distinto per essere una persona fredda che ha difficoltà a svelare i suoi sentimenti.

Maria De Filippi ha subito notato questo interesse tra i due e si è divertita a stuzzicare la coppia.

Alche Cosmery si avvicina ad Alex, ma lui per timidezza o per qualche altro motivo non ha fatto intendere niente.

La ballerina giorno dopo giorno passa sempre più tempo assieme all’allievo fino a quando riesce a sciogliere il suo cuore in un tenero bacio.

La conduttrice non si lascia scappare la ghiotta opportunità e fa vedere il video nella puntata messa in onda il 9 gennaio. I fan impazziscono, mentre Alex diventa tutto rosso per l’imbarazzo. La De Filippi e la ballerina se la ridono di gusto, anche perché quest’ultima ha ricevuto la tanto attesa conferma dalla maestra Alessandra Celentano.

Maria ha voluto mettere in difficoltà il cantante e manda in diretta anche il video dello sfogo di Cosmary. La ragazza si lamenta di non avere attenzioni da Alex, di fare tanto per lui e non ricevere nulla in cambio e, soprattutto, si è intristita quando non ha ricevuto l’abbraccio da lui quando ha ricevuto la maglia.

La ballerina cerca il contatto fisico con Alex che, dopo aver visto lo sfogo, comprende e si scioglie con Cosmary.

E’ evidente che le piaccia anche perché ha iniziato ad essere più sbadato e molto più sorridente.

Anche gli allievi Serena e Nicol notano gli occhi luccicanti del cantante e si divertono a prenderlo in giro dicendo che la sua pelle è più lucida da quando si è innamorato.

“Inizialmente quando è partita tutta la situazione pensavo fosse tutto così, tanto per. Invece davvero ti piace tanto” dice Serena.

Alex evidentemente imbarazzato esclama: “Avete finito?!” e va via dalla stanza ridendo sotto i baffi.

Nel corso delle vacanza di Natale, tra effusioni e coccole, arriva il primo bacio tra Cosmary e Alex. Baci a stampo che segnano l’inizio di un amore e tanto romanticismo.

Rientrati in studio, Maria De Filippi mostra il video e il cantante commenta: “Capita“. La conduttrice poi domanda come sta e lui risponde: “Io bene, si va avanti. La vita normale, come se nulla fosse“.

La parola poi passa ai professori che ridono e fanno battute, mentre Lorella Cuccarini, sua insegnate, dice contenta di vederlo più radioso.

Alex ovviamente, è imbarazzatissimo, ma piano piano si scioglierà.

Alex e Cosmary diventano la terza coppia creatasi ad Amici 2021 insieme a Dario e Sissi, e Albe e Serena. Scoppia una nuova passione nel talent show e Maria De Filippi gode e se la ride contenta di quanto sta accadendo