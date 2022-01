Sanremo 2022, cinque colpacci per Amadeus: all’Ariston arrivano loro!

Sanremo 2022, Amadeus spiazza il pubblico con un grande annuncio e svela i cinque colpi messi a segno: al Teatro Ariston arrivano loro!

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2022 che farà compagnia al pubblico di Raiuno dall’1 al 5 febbraio. Per Amadeus si tratta del terzo Festival come direttore artistico e conduttore. Durante il Festival di Sanremo 2020 e 2021, Amadeus ha avuto al proprio fianco Fiorello. In attesa di scoprire se ci sarà anche quest’anno, durante l’edizione delle 20 del Tg1 di oggi, martedì 11 gennaio, il direttore artistico ha svelato le cinque presenza femminili che lo affiancheranno sul palco del Teatro Ariston.

Cinque donne molto diverse tra loro, amatissime dal pubblico e molto conosciute, saliranno sul palco del Teatro Ariston durante l’atteissimo Festival di Sanremo 2021. Chi saranno, dunque, le dive del Teatro Ariston?

Sanremo 2022: le donne che affiancheranno Amadeus all’Ariston, tutti i nomi

Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque donne scelte per salire sul palco del Teatro Ariston durante le cinque serate del Festival. Ornella Muti e Sabrina Ferilli porteranno la loro carriera, la loro bellezza e il loro straordinario talento che stanno dimostrando di avere anche Maria Chiara Giannetta, protagonista di Don Matteo e Blanca e Lorena Cesarini, protagonista di Suburra. Talento, estro, schiettezza e ironia sono le doti di Drusilla Foer che è pronta a conquistare il grande pubblico.

Per quanto riguarda gli ospiti, pare che non ci sarà Lorenzo Jovanotti nonostante la grande amicizia che li lega. Per il momento, il suoer ospite confermato è Checco Zalone. In gara, invece, ci saranno:

Emma – Ogni volta è così

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Sangiovanni – Farfalle

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Aka7even – Perfetta così

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Ana Mena – Duecentomila ore

Elisa – O forse sei tu

Rkomi – Insuperabile

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Noemi – Ti amo non lo so dire

Dargen d’Amico – Dove si balla

Le Vibrazioni – Tantissimo

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso Occasionale

Matteo Romano – Virale