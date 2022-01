Grande Fratello Vip, il web chiede una nuova squalifica: “Violato il regolamento”

Grande Fratello Vip 2021, il web furioso per la violazione del regolamento, chiede una nuova squalifica: ecco cos’è successo.

Il web chiede una nuova squalifica al Grande Fratello Vip 2021. Se nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi, diversi concorrenti sono stati squalifica come Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini per l’uso improprio di alcuni termine, nell’edizione attualmente in onda, Alfonso Signorini ha deciso di non squalificare e di valutare caso per caso.

Dopo aver chiesto la squalifica per Katia Ricciarelli facendo partire una petizione, il popolo del web chiede un provvedimento disciplinare per Manila Nazzaro, rea di aver violato il regolamento svelando le nomination a Katia Ricciarelli pur non potendolo fare come ha ricordato durante la scorsa puntata Alfonso Signorini.