“Sono molto delusa”: dopo 4 mesi, al GF Vip cambia tutto

Gf Vip, l’inquilina dice di aver provato una forte delusione dopo aver notato il comportamento adottato dal “vippone” nei suoi confronti

La storica partecipante a questa sesta edizione del GF Vip davvero non ne può più. Probabilmente dopo 4 mesi di permanenza inizia a sentirsi stanca, ma di certo è che ha avuto un duro sfogo con una delle sue amiche. Ha parlato assiduamente con Sophie, sottolineando la sua forte delusione nel vedere il comportamento di un suo amico all’interno della casa, anche lui dentro dal primo giorno.

In pratica, lui si è allontanato e Manila ci è rimasta male. “Non do peso alle parole”, ha replicato Sophie nel tentativo di consolarla. Ma lei, Manila Nazzaro, è molto ferita nei confronti di Gianmaria, e confida il suo dispiacere anche ad Alessandro.

GF Vip, l’amarissimo sfogo della “vippona storica”

L’ex miss Italia proprio non si capacità del perché l’imprenditore napoletano si sia distaccato da lei. “Forse l’ingresso di nuovi concorrenti lo ha fatto allontanare – ha provato a spiegare – a me ha messo da parte e ha sputato veleno. Non è una persona come me, lo facevo diverso”, ha detto con molta amarezza.

Anche se va detto che molti hanno delle perplessità su queste considerazioni di Manila, le sue amiche e in particolare Sophie non se la sono sentita di volarle le spalle e hanno provato in tutti i modi di sostenerla. Alla fine si conclude che questa chiusura si può leggere come una ripicca. Tuttavia Manila è pronta a perdonare l’amico: “Quando vorrà saprà dove trovarmi e aprirò le braccia a lui”, ha detto. Confidando che Gianmaria possa uscire da questo momento difficile.